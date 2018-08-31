Топ-3 натуральных обезболивающих средств

Некоторые продукты помогают справиться с болью не хуже лекарственных препаратов. Если добавите их в свое меню, самочувствие значительно улучшится.

Одним из таких продуктов является сок из вишен, передает "Страна здоровья".

Во время одного из исследований ученые выяснили, что люди, которые выпивают по два стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствуют облегчение при хронических болях в коленях, вызванных остеоартритом.

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В жирной рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.

А оливковое масло содержит вещество, которое имеет такое же противовоспалительное действие, как и популярное обезболивающее ибупрофен.

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