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Топ-3 натуральных обезболивающих средств

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Топ-3 натуральных обезболивающих средств
Топ-3 натуральных обезболивающих средств / fizulihuseynov.com

Некоторые продукты помогают справиться с болью не хуже лекарственных препаратов. Если добавите их в свое меню, самочувствие значительно улучшится.

Одним из таких продуктов является сок из вишен, передает "Страна здоровья".

Во время одного из исследований ученые выяснили, что люди, которые выпивают по два стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствуют облегчение при хронических болях в коленях, вызванных остеоартритом.

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В жирной рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.

А оливковое масло содержит вещество, которое имеет такое же противовоспалительное действие, как и популярное обезболивающее ибупрофен.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Здоровое питание Советы Лекарства
Источник: 24 Канал
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