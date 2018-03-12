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Топ-3 продуктов, от которых невозможно поправиться

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Здоровое питание
Здоровое питание / Фото из открытых источников

Эксперты здорового питания заверили, что среди продуктов есть и такие, которые можно употреблять в любом количестве, поскольку от них невозможно набрать лишние килограммы.

Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

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Огурцы

Огурцы можно есть во время любой диеты

Первую строчку в рейтинге низкокалорийных продуктов заняли огурцы, которые на 95% состоят из воды. Именно благодаря этому овощ способствует очищению организма и выведению из него токсинов.

Стебли сельдерея

Сельдерей помогает похудеть

Как известно, стеблевой сельдерей содержит большое количество воды и грубой клетчатки, которая не усваивается в организме. Благодаря низкой калорийности сельдерей может быть первым продуктом во время похудения. Из него можно приготовить легкий гарнир к мясу, или салат. Сельдерей содержит минимум калорий, но придает блюду сытности.

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Помидоры

Помидоры принадлежат к низкокалорийным продуктам

Мало кто знает, что в обычных помидорах содержится всего 18 килокалорий. Поэтому люди, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, могут смело есть этот овощ, не боясь поправиться.

Кроме этого, в список некалорийных продуктов попали грейпфрут, брокколи, черника и листья салата. Все они содержат большое количество полезных веществ и не могут негативно повлиять на фигуру.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Диеты Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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