Топ-3 простых правила завтрака для тех, кто худеет
Завтрак – один из главных приемов пищи за день, утверждают диетологи. Поэтому людям, которые борются с лишними килограммами, стоит обращать пристальное внимание на это.
По словам экспертов, завтрак должен не только заряжать энергией на весь день, но и приносить эстетическое наслаждение. Поэтому стоит добавлять красочные ингредиенты к едк, чтобы создать настроение и начать утро с улыбки. Однако это не единственные правила, которые нужно соблюдать. Специалисты вывели Топ-3 полезных совета для завтрака.
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Время приема пищи
Диетологи советуют употреблять пищу в течение часа после сна. Таким образом завтрак взбодрит и позволит организму обогатиться нужными ферментами и калориями. В то же время ученые доказали, что правильно выбранная еда утром влияет на дальнейшее питание в течение дня и ужин.
Размер порции
Хотя эксперты утверждают, что завтрак должен быть сытным, не стоит увеличивать порцию. Ведь организм должен получить пользу от приема пищи и обогатиться энергией, а не тратить ее на переваривание пищи. Кроме этого, слишком большая порция пищи утром может спровоцировать сонливость. Поэтому не только время, но и количество пищи влияют на самочувствие в течение дня.
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Выбор продуктов
Очень важно выбрать так называемый "правильный завтрак". Эксперты утверждают, что следует отдавать предпочтение тем блюдам, которые медленно перевариваются, удерживая голод под контролем. Среди них – продукты с высоким уровнем белка и клетчатки. В частности, каши, яйца, сыр и бананы.
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