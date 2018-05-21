Топ-3 самых грязных мест, которые вредят здоровью человека

Ученые провели исследования и установили наиболее загрязненные места, которые могут значительно ухудшить состояние человека.

Эксперты рекомендуют следить за личной гигиеной, пишет "Сегодня".

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Первое место, по выводам ученых, занимают руки человека. Они накапливают и кишечную палочку, и туберкулез, а также множество болезней. Особенно опасны для человека руки тогда, когда иммунитет ухудшается.

Компьютерная техника и телефоны содержат миллиарды бактерий, хотя это незаметно невооруженным глазом. Наиболее опасен для здоровья человека смартфон во время разговора, ведь кожа лица чувствительна к бактериям.

Опасно ручка от тележки или корзины в супермаркете. За один день ее касается несколько сотен человек. Врачи утверждают, что на каждой третьей ручке можно найти кишечную палочку.

Для того, чтобы уберечься от инфекций и бактерий, обязательно используйте дезинфектор для рук, обрабатывайте им смартфоны и ручки коляски.

К слову, ученые назвали шесть опасных вещей в доме, которые на своей поверхности имеют больше бактерий, чем на крышке унитаза.