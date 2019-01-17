Топ-3 украинских стартапов, которые покорили весь мир: уникальные фото и видео

Украинские разработчики успешно штурмуют краудфандинг платформы, о них пишут главные мировые медиа, а без некоторых пользователи уже не представят себе написание текстов. В 2018 году список успешных старапов расширился. Журналисты 24 канала создали список самых интересных из них.

Анимационные рюкзаки Pix

Судя по количеству обзоров на YouTube, блоггеров со всего мира больше всего поразил украинский стартап Рих. Ведь видео просмотрели миллионы пользователей. Украинцы создали рюкзак, главной фишкой которого является лед-экран, который позволяет выводить рисунок на собственный выбор.

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Смотрите видео про рюкзак Pix, которое собрало миллионы просмотров

Аппликация предложит немало вариантов. Можно показывать и анимацию. Такие рисунки не только раскрывают индивидуальность, но и помогают велосипедистам в темное время дня – показывают сигналы поворота или остановки.

Украинский анимированный рюкзак

Nuka удивил блокнотом, который не боится дождя или разлитого кофе

Стартап Nuka удивляет необычной канцелярией. Разработчики создали блокнот, который ничего не боится: ни дождя, ни кофе, ни острых зубов вашей собаки. Украинцы уверяют – он вечен.



Стартап Nuka

Все написанное можно стереть и начать с чистого листа. Кстати, обещают, что карандаш тоже никогда не станет тупым и никогда не спишется.



Вечный блокнот, который не боится дождя или разлитого кофе

FunLight создает интерактивную поверхность для аттракционов

FunLight создает развлекательные аттракционы для торговых центров. Датчики на стенах и полу отслеживают движения посетителей, а мощные проекторы создают интерактивную поверхность.

Развлекательные аттракционы от украинских разработчиков

К примеру, здесь игроки ищут подсказки на экранах, решают головоломки и параллельно создают собственную музыку.