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      Топ-3 украинских стартапов, которые покорили весь мир: уникальные фото и видео

      Сделано в Украине 95 Читати новину українською

      Украинские разработчики успешно штурмуют краудфандинг платформы, о них пишут главные мировые медиа, а без некоторых пользователи уже не представят себе написание текстов. В 2018 году список успешных старапов расширился. Журналисты 24 канала создали список самых интересных из них.

      Анимационные рюкзаки Pix

      Судя по количеству обзоров на YouTube, блоггеров со всего мира больше всего поразил украинский стартап Рих. Ведь видео просмотрели миллионы пользователей. Украинцы создали рюкзак, главной фишкой которого является лед-экран, который позволяет выводить рисунок на собственный выбор.

      Читайте также: Как супруги аниматоры из Украины покорили Голливуд

      Смотрите видео про рюкзак Pix, которое собрало миллионы просмотров

      Аппликация предложит немало вариантов. Можно показывать и анимацию. Такие рисунки не только раскрывают индивидуальность, но и помогают велосипедистам в темное время дня – показывают сигналы поворота или остановки.

      рюкзаки PixУкраинский анимированный рюкзак

      Nuka удивил блокнотом, который не боится дождя или разлитого кофе

      Стартап Nuka удивляет необычной канцелярией. Разработчики создали блокнот, который ничего не боится: ни дождя, ни кофе, ни острых зубов вашей собаки. Украинцы уверяют – он вечен.

      Стартап Nuka
      Стартап Nuka

      Все написанное можно стереть и начать с чистого листа. Кстати, обещают, что карандаш тоже никогда не станет тупым и никогда не спишется.

      Nuka
      Вечный блокнот, который не боится дождя или разлитого кофе

      FunLight создает интерактивную поверхность для аттракционов

      FunLight создает развлекательные аттракционы для торговых центров. Датчики на стенах и полу отслеживают движения посетителей, а мощные проекторы создают интерактивную поверхность.

      FunLight – стартап, який працює над створенням розважальних атракціонівРазвлекательные аттракционы от украинских разработчиков

      К примеру, здесь игроки ищут подсказки на экранах, решают головоломки и параллельно создают собственную музыку.

      Теги: Новости Украины Наука Стартап Бизнес Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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