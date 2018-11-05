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      Топ-3 вида "тяжелых" напитков для желудка

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      Топ-3 вида "тяжелых" напитков для желудка
      Топ-3 вида "тяжелых" напитков для желудка / life-reactor.com

      Некоторые напитки содержат слишком много ингредиентов, или элементы, с усвоением которых желудку очень тяжело справиться.

      Специалисты составили перечень напитков, тяжелых для пищеварительной системы, передает Мedikforum.

      1. Наиболее агрессивным напитком для желудка считается алкоголь. В частности, особенно тяжелыми являются крепкое спиртное и алкогольные напитки, которые содержат сахар и много химических добавок ("Агуардьенте", "Амаретто", "Анисовый ликер", водка, коктейли из спиртного и газированных напитков).

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      Агресивними для шлунку є алкоголь і стимулюючі напої, зокрема, кава

      Агрессивными для желудка являются алкоголь и стимулирующие напитки, в частности кофе

      Для приготовления коктейлей часто используют ром, текилу, джин или водку, смешивая их с различными газированными напитками. Подобная комбинация делает коктейли "калорийной бомбой" и резко повышает концентрацию алкоголя в крови в процессе усвоения,
      – отмечают медики.

      2. Не менее опасными для желудочно-кишечного тракта являются стимулирующие напитки – кофе, чай, газированные напитки. Они могут вызвать вздутие живота и повредить слизистую оболочку желудка (возможны эрозии и язвы).

      3. Если злоупотреблять энергетическими напитками (смесь алкоголя и стимулирующих компонентов), то это может привести к развитию алкогольной комы, нарушению пищеварения, расстройствам метаболизма, сбоя в режиме сна и тому подобному.

      Вживання енергетичних напоїв може привести до розвитку алкогольної коми

      Употребление энергетических напитков может привести к развитию алкогольной комы

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      Теги: LifeStyle Советы Здоровье Здоровое питание Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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