Топ-3 вида "тяжелых" напитков для желудка

Некоторые напитки содержат слишком много ингредиентов, или элементы, с усвоением которых желудку очень тяжело справиться.

Специалисты составили перечень напитков, тяжелых для пищеварительной системы, передает Мedikforum.

1. Наиболее агрессивным напитком для желудка считается алкоголь. В частности, особенно тяжелыми являются крепкое спиртное и алкогольные напитки, которые содержат сахар и много химических добавок ("Агуардьенте", "Амаретто", "Анисовый ликер", водка, коктейли из спиртного и газированных напитков).

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Агрессивными для желудка являются алкоголь и стимулирующие напитки, в частности кофе

Для приготовления коктейлей часто используют ром, текилу, джин или водку, смешивая их с различными газированными напитками. Подобная комбинация делает коктейли "калорийной бомбой" и резко повышает концентрацию алкоголя в крови в процессе усвоения,

– отмечают медики.

2. Не менее опасными для желудочно-кишечного тракта являются стимулирующие напитки – кофе, чай, газированные напитки. Они могут вызвать вздутие живота и повредить слизистую оболочку желудка (возможны эрозии и язвы).

3. Если злоупотреблять энергетическими напитками (смесь алкоголя и стимулирующих компонентов), то это может привести к развитию алкогольной комы, нарушению пищеварения, расстройствам метаболизма, сбоя в режиме сна и тому подобному.

Употребление энергетических напитков может привести к развитию алкогольной комы

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