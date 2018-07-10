ТОП-4 факта о вреде и пользе мороженого

Одним из самых популярных охлаждающих продукте летомявляется мороженое. И оно имеет немало хороших и негативных свойств, влияющих на организм человека.

1. Существует ошибочное мнение, что из-за мороженое можно набрать лишних килограммов, передает Elle. На самом деле это не совсем так, ведь рожок мороженого то неделю не нарушит ваш пищевой баланс.

Читайте также: Американские ученые назвали самый опасный продукт в мире

Важно обращать внимание на состав мороженого. Лучше выбирать сорбеты (замороженный лед), мороженое на молоке, а не сливках, или на сливках с обезжиренным молоком без добавок – в обычном белом стаканчике. И следите, чтобы в составе мороженого не было вредных жиров типа пальмового масла.

2. Мороженое может вызвать вздутие живота, чаще всего, это происходит из-за непереносимости лактозы.

3. Мороженое имеет и полезные свойства. Сорбеты, которые, как правило, содержат больше сахара, чем сливочные продукты, заряжают энергией. А сливочное мороженое является источником кальция и жирорастворимых витаминов. Кроме того, ореховые приложения насытят организм клетчаткой.

4. Мороженое поднимает настроение. А все благодаря кальцию и фосфору, которые способны влиять не только на здоровье костей, но и на настроение. Еще один бонус мороженого – стимуляция гормона тромботонина, что снижает уровень стресса в организме. А поскольку в молоке содержится природный транквилизатор L-триптофан, то этот продукт еще и помогает расслабить нервную систему и предотвратить бессонницу.

Фото: Unsplash.

К слову, в США хотят запретить продажу черного мороженого из-за его вредного воздействия на здоровье человека.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.