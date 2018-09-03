17:39
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Психология
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Топ-4 факта об отношениях, которые нужно знать каждому

15 Читати новину українською
4 факта об отношениях
4 факта об отношениях / 24 канал

"Здоровье 24" предлагает вашему вниманию интересные материалы о психологии отношений.

1. Какие признаки указывают на то, что у вас здоровые отношения                                                                             
Некоторые пары начинают свои отношения стремительно и страстно, но со временем выдыхаются. Другие же медленно движутся вперед, но будут долговременные отношения. Несмотря на то, что представление о здоровых отношениях – субъективное мнение, психологи составили список стандартных показателей здоровых отношений.

2. Какую фразу категорически нельзя говорить мужчине
Часто во время ссоры из-за нехватки аргументов партнер может сказать фразу, которая может повлечь разрыв отношений.

3. 4 причин, из-за которых женщины не хотят замуж
Прошли времена, когда женщина до определенного возраста должна была выйти замуж. Некоторые современные женщины живут с мужчинами, но не заключают брак.

4. Как выявить мужчину-манипулятора: самые распространенные техники
Во время первого знакомства женщины не всегда могут определить – манипулятор тот или иной человек или нет. Психолог назвала основные техники манипуляций.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье .

Теги: LifeStyle Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сегодня, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сегодня, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сегодня, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сегодня, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Переходный период" для ФЛП: налоги могут отложить
 10 января 2017 , 15:15
Новоизбранный председатель ГБР: чьим ставленником является Роман Труба
 16 ноября 2017 , 22:45
"Динамо" победило "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА
 19 октября 2016 , 15:55
Маркевич раскритиковал Тимощука за работу в "Зените"
 29 марта 2017 , 17:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук