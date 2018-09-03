Топ-4 факта об отношениях, которые нужно знать каждому

"Здоровье 24" предлагает вашему вниманию интересные материалы о психологии отношений.

1. Какие признаки указывают на то, что у вас здоровые отношения

Некоторые пары начинают свои отношения стремительно и страстно, но со временем выдыхаются. Другие же медленно движутся вперед, но будут долговременные отношения. Несмотря на то, что представление о здоровых отношениях – субъективное мнение, психологи составили список стандартных показателей здоровых отношений.

2. Какую фразу категорически нельзя говорить мужчине

Часто во время ссоры из-за нехватки аргументов партнер может сказать фразу, которая может повлечь разрыв отношений.

3. 4 причин, из-за которых женщины не хотят замуж

Прошли времена, когда женщина до определенного возраста должна была выйти замуж. Некоторые современные женщины живут с мужчинами, но не заключают брак.

4. Как выявить мужчину-манипулятора: самые распространенные техники

Во время первого знакомства женщины не всегда могут определить – манипулятор тот или иной человек или нет. Психолог назвала основные техники манипуляций.

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