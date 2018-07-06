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ТОП-4 самых полезных напитка для сердца

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ТОП-4 самых полезных напитка для сердца
ТОП-4 самых полезных напитка для сердца / unsplash.com

Некоторые напитки особенно полезны для людей, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, они будут полезными для профилактики.

Одним из полезных напитков для здорового сердца является зеленый чай, передает "Страна здоровья".

Он содержит антиоксиданты, которые предотвращают риск развития ишемической болезни. Также зеленый чай снижает уровень холестерина и предотвращает образование тромбов и развития инсульта. Специалисты рекомендуют употреблять до трех чашек чая ежедневно.

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Гранатовый сок содержит природные активные антиоксиданты и полифенолы, полезные для работы сердца. Но им не стоит увлекаться – можно пить один раз в день в течение трех месяцев, а затем сделать перерыв на месяц. И не забывайте – гранатовый сок пьют разбавленным 50:50, за полчаса до еды.

via GIPHY

Красное вино также имеет вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов. Кроме того, алкогольный напиток может поднять уровень хорошего холестерина. Но очень им не увлекайтесь.

И кофе уже который раз во время исследований подтвердил свою пользу для сердца. Он снижает риск развития инфаркта и инсульта на 20-40%. Медики рекомендуют пить не более 4 чашек натурального кофе в день.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Лечение Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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