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      Топ-4 совета для улучшения секса

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      Топ-4 совета для улучшения секса
      Топ-4 совета для улучшения секса / tvoymalysh

      Чтобы получать больше удовольствия во время секса с любимым человеком, стоит придерживаться нескольких простых правил.

      1. Со слов инструктора по йоге Патрика Мэйсона из Лас-Вегаса, важно дышать с партнером в унисон в интимные моменты, передает "Наша мама".

      Это придаст ощущение близости и единения с партнером, а также усилит ваши ощущения.

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      2. Смотрите друг другу в глаза – такой взгляд заставляет дрожать и порождает ощущение близости между вами во время секса. Для этого оставьте достаточно света, чтобы видеть друг друга. Сохраняйте такое расстояние, чтобы чувствовать дыхание партнера и смотреть друг другу прямо в глаза – возбуждение возрастет.

      3. Используйте секс в качестве зарядки – применяйте позы, которые требуют растяжки или усилий.

      Если вы не вспотели, значит, вы что-то делали неправильно,
      – отмечает Патрик Мейсон.

      4. Не стоит стесняться своего тела и сохраняйте уверенность и в спальне.

      "Все, чем вы гордитесь в себе, возьмите с собой в кровать. А все ненужные комплексы оставьте за дверью", – добавила инструктор Мэнди Бомен из Южной Каролины.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Секс
      Источник: 24 Канал
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