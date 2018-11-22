Топ-4 совета для улучшения секса

Чтобы получать больше удовольствия во время секса с любимым человеком, стоит придерживаться нескольких простых правил.

1. Со слов инструктора по йоге Патрика Мэйсона из Лас-Вегаса, важно дышать с партнером в унисон в интимные моменты, передает "Наша мама".

Это придаст ощущение близости и единения с партнером, а также усилит ваши ощущения.

Читайте также: Секс-педагог развенчала популярный миф о мастурбации

2. Смотрите друг другу в глаза – такой взгляд заставляет дрожать и порождает ощущение близости между вами во время секса. Для этого оставьте достаточно света, чтобы видеть друг друга. Сохраняйте такое расстояние, чтобы чувствовать дыхание партнера и смотреть друг другу прямо в глаза – возбуждение возрастет.

3. Используйте секс в качестве зарядки – применяйте позы, которые требуют растяжки или усилий.

Если вы не вспотели, значит, вы что-то делали неправильно,

– отмечает Патрик Мейсон.

4. Не стоит стесняться своего тела и сохраняйте уверенность и в спальне.

"Все, чем вы гордитесь в себе, возьмите с собой в кровать. А все ненужные комплексы оставьте за дверью", – добавила инструктор Мэнди Бомен из Южной Каролины.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.