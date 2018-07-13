Топ-5 альтернатив бара на вечер пятницы от Супрун

В пятничный вечер расслабиться и отдохнуть можно и не за бокалом в душном заведении – альтернативные варианты предложила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Свою подборку чиновник опубликовала на Facebook.

Погуляйте в местах, где никогда не были

Прогулки и свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимы для нашего организма.

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Отыщите в вашем городе красивые и уютные парки, скверы или дворы, где можно прогуляться и проветрить голову после напряженной недели. Только не забудьте отложить на это время смартфон!

Выйдите на пробежку, покатайтесь на велосипеде

Физическая активность – это лучший способ снять стресс после рабочего дня. Также, даже 30 минут регулярных занятий спортом в день, увеличат вашу жизнь на два года.

Отведайте полезную пищу

Если вы все же запланировали встречу с друзьями в любимом заведении или ужин дома, для блюд на ужин выберите продукты, которые входят в Средиземноморскую диету. Она очень полезна и довольно доступна, особенно летом.

Поспите вдоволь

Действительно, иногда лучше пожертвовать насыщенным вечером, чтобы восстановить силы. Здоровый сон необходим всем. Поэтому если вы имели напряженную неделю – ложитесь спать раньше.

Также Супрун советует узнать об изменениях в системе здравоохранения.