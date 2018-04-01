Топ-5 блогів тижня: бунтівні настрої на Донеччині, пожежа в Кемерові та як перемогти Росію
Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.
1. В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Мне кажется, женщина в армии, это как и женщина на корабле – понятия несовместимые.
2. Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Днями генералісімус Захарченко, чи як там себе називає дрібний бізнесмен-сантехнік, розповів досить цікаві речі про те, як російсько-терористичні війська здобули перемогу над ЗСУ.
3. Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
У рядах терористичної бригади, яка раніше називалася "Оплот", а зараз – 5 ОМСБр, відбуваються серйозні міжусобиці. В принципі, це можна говорити про кожний підрозділі окупантів, але зараз маємо конкретику.
4. Гібридний маневр України: за рік зможемо уразити Москву крилатими ракетами
За чотири роки війни український військово-промисловий комплекс помітно змінився. Суспільство, насамперед, експертне середовище, попри інституційну інерцію, змушує державу перебудовувати стратегічну галузь із урахуванням світових трендів. Вимагаючи насамперед прозорої стратегії розвитку і конкурентоспроможності.
5. Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Трагедия в российском Кемерово, где в результате пожара погибли десятки детей, останется без последствий для власти.
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