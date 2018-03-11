17:21
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Блог Медиа

Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні

1759
Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого
З 15 березня українці не зможуть вільно поховати людину, яка померла навіть удома власною смертю. Так звані "правки Лозового" до Кримінального кодексу передбачають, що без довідки з суду поховання буде просто неможливим.

2. Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість
Про життя і творчість Тараса Шевченка написано вже безліч книг і публікацій. Журналісти сайту "24" вибрали найменш відомі факти. Перевірте себе, наскільки добре ви знаєте Кобзаря?

3. Кінець вже близький: росіяни потайки готуються до закінчення існування "ДНР" та "ЛНР"
Цікаві речі творяться як у російському політикумі, так і на геополітичному рівні. Путін, з одного боку, готується до війни, а з іншого – зливати "новоросів". Такий собі фінт вухами, аби всидіти на двох стільцях та хоч якось вирулити із ситуації, в яку сам себе загнав.

4. 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, продала частоти для розвитку в Україні технології 4G. Мобільні оператори, що їх придбали, відтепер мають всі можливості для впровадження цього стандарту мобільного інтернету.

5. Украина и США обыграли Путина, или Как Россия проиграла в битве за индийский оружейный рынок
Для РФ продажа оружия – одна из важнейших доходных частей бюджета, наравне с нефтью и газом. Однако в последние годы Кремль последовательно теряет традиционные оружейные рынки.

Читайте також: Час розплати: за що на Польщу наклали санкції?

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Оружие Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Публикации Интернет Законопроект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
сегодня, 16:24 Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
561
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук