Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого

З 15 березня українці не зможуть вільно поховати людину, яка померла навіть удома власною смертю. Так звані "правки Лозового" до Кримінального кодексу передбачають, що без довідки з суду поховання буде просто неможливим.

2. Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість

Про життя і творчість Тараса Шевченка написано вже безліч книг і публікацій. Журналісти сайту "24" вибрали найменш відомі факти. Перевірте себе, наскільки добре ви знаєте Кобзаря?

3. Кінець вже близький: росіяни потайки готуються до закінчення існування "ДНР" та "ЛНР"

Цікаві речі творяться як у російському політикумі, так і на геополітичному рівні. Путін, з одного боку, готується до війни, а з іншого – зливати "новоросів". Такий собі фінт вухами, аби всидіти на двох стільцях та хоч якось вирулити із ситуації, в яку сам себе загнав.

4. 4G в Україні: коли запрацює і як підключити

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, продала частоти для розвитку в Україні технології 4G. Мобільні оператори, що їх придбали, відтепер мають всі можливості для впровадження цього стандарту мобільного інтернету.

5. Украина и США обыграли Путина, или Как Россия проиграла в битве за индийский оружейный рынок

Для РФ продажа оружия – одна из важнейших доходных частей бюджета, наравне с нефтью и газом. Однако в последние годы Кремль последовательно теряет традиционные оружейные рынки.

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