Топ-5 фильмов-катастроф, которые не оставят вас равнодушными

Режиссеры все чаще снимают фильмы о катастрофах, апокалипсисах, природных катаклизмах, поскольку они привлекают к себе немало внимания и показывают проблемы экологии.

Количество пережитых человечеством катаклизмов дает хорошую платформу для создания шедевров такого жанра. Предлагаем подборку из 5 фильмов-катастроф, которые не оставят вас равнодушными.

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"Невозможное"

В основу этого испанского англоязычного фильма 2012 года, режиссер Хуан Антонио Байон положил события 2004 года в Таиланде. Тогда в Индийском океане произошло сильное землетрясение и цунами магнитудой 9,1 баллов, волна которого направилась к берегам Таиланда. Этого не ожидал никто, ни местные, ни отдыхающие.

Главные герои фильма супруги Беннетт с тремя маленькими детьми приехали незадолго до этой катастрофы на отдых в Таиланд. Эта смертоносная волна в считанные секунды разделила по разные стороны семью Беннетт, как и всех других туристов. Несмотря на большое количество погибших, члены семьи продолжали искать друг друга в надежде, что все остались живы. Сценарий создан по воспоминаниям Марии Белон, которую сыграла Наоми Уоттс.

Смотрите трейлер фильма "Невозможное":



"Землетрясение"

В основу фильма положено Таньшанськое землетрясение в 1976 году, которое было всего одну секунду, но нанесло ужасные потери. Режиссер Фэн Сяоган через семью женщины Ли Юаньни показывает, что может пройти человек из-за природных катаклизмов. Эта женщина, потеряв мужа, оказалась перед выбором: кого спасти – свою дочь или сына. Она выбрала сына, но ее дочь тоже остается в живых и Ли об этом уже не знает.

Этот фильм получил 9 кинопремий за лучшую женскую роль, лучший сценарий, лучшую операторскую работу, лучшего режиссера и другие, а также стал лучшим азиатским фильмом.

Смотрите трейлер фильма "Землетрясение":

"Армагеддон"

Американский фантастический триллер Майкла Бэя, снятый в 1998 году. Стал одним из самых знаменитых фильмов режиссера, который рассказывает, что планету Земля регулярно "обстреливают" метеориты и вскоре упадет астероид, который приведет к окончательному завершению человеческого существования, где погибнут даже бактерии. Главными героями становятся буровики, они дают идею, которая возможно может спасти мир. Они предлагают пробурить астероид и взорвать его изнутри. Начинают строить установку для бурения на других планетах, но не все идет по плану ...

Смотрите трейлер фильма "Армагеддон":

"Смерч"

Фильм-катастрофа 1996 года, рассказывает про американских супругов ученых Джо и Билла Хардингов. Они давно разрабатывали методику предсказания торнадо. У Джо были свои счеты с этой стихией, торнадо унес жизнь ее отца в 1969 году. Когда она выросла – выучилась на метеоролога и целью ее жизни стало сделать так, чтобы можно было предусмотреть смерчи и спасти тысячи жизней. В середине 90-х годов этот фильм стал прорывом, несмотря на немалое количество ошибок. Но атмосфера фильма так захватывает, что можно забыть о тех погрешностях.

Смотрите трейлер фильма "Смерч":

"Послезавтра"

Сейчас человечество волнует проблема глобального потепления. Кинолента Роланда Эммериха "Послезавтра" вполне показывает, какие могут быть последствия этой проблемы. Снегопады в индийском Дели, многочисленные торнадо в Лос-Анджелесе, цунами в Нью-Йорке, которое затопило Статую Свободы и унесло много жизней и бесконечные ливни. И возможно бы была возможность спасти значительное количество людей от таких природных катаклизмов, но власти США не обращали внимания на предупреждение ученого Джека Холла ...

Эта кинокартина получила премию BAFTA за лучшие спецэффекты и была награждена MTV Movie Awards за лучшую экшн-сцену (спасение Лос-Анджелеса).

Смотрите трейлер фильма "Послезавтра":