11:42
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть на выходных: совет Маши Ефросининой

68 Читати новину українською
Топ-5 фильмов на выходные
Топ-5 фильмов на выходные

Телеведущая Маша Ефросинина – известный видеоблогер в сети. Звезда начала серию так называемых "пятерочек", в которых дает советы людям, рассказывает о своих предпочтениях и шутит.

Темой нового выпуска видеоблога Маши Ефросининой стали фильмы. Список фильмов для просмотра на выходных она подобрала по просьбам поклонников. В начале ролика звезда призналась, что выбрать всего лишь 5 фильмов было чрезвычайно сложно, поэтому, возможно, скоро появятся следующие "пятерочки" на эту тему.

Читайте также: Топ-5 очень пикантных фильмов: подборка 18+

"В любой ситуация я иду в кино. Могу даже собраться и сама пойти на киносеанс. Но обычно делаю это дома. Поэтому кино – это безграничная для меня тема, и выбрать 5 фильмов было чрезвычайно сложно. Однако я справилась с этим, потому что эти фильмы люблю, очень рекомендую для просмотра и даже могу пересмотреть еще раз", – рассказала Маша Ефросинина.

"Поговори с ней", 2002

Фильмы режиссера Педро Альмодовра не похожи ни на какие другие, потому что зритель полностью в них погружается. Сама же кинолента "Поговори с ней" получила многочисленные награды, включая "Оскар".

"Поговори с ней" рассказывает о санитаре, который ухаживает за больными в коме. Его любимой пациенткой является балерина. В соседней палате лежит женщина-тореадор, о которой заботится ее любимый. В один момент жизнь четырех человек кардинально меняется.

"Игры разума", 2001

По словам Маши Ефросининой, это лучшая работа Рассела Кроу. Фильм рассказывает историю о "специальном" человеке. Как объясняет телеведущая, она использовала именно это прилагательное, потому что в ее понимании это люди, которые являются противовесом общему мнению. Однако именно таких социум считает сумасшедшими.

"Дневник Бриджит Джонс", 2001

Это замечательная комедия, которая вызовет улыбку у самых серьезных людей. Кинолента рассказывает о пышнотелой женщине, которая в один момент решает изменить свою жизнь и встречает свою любовь. По словам Маши Ефросининой, каждая зрительница почувствует себя главной героиней, ведь история Бриджит Джонс встречается и в повседневной жизни.

Читайте также: Топ худших фильмов начала 2018 года

"Невидимый гость", 2016

В фильме самый непредсказуемый сюжет и самая неожиданная развязка. Это история бизнесмена, который отправился на отдых с любимой. Утром мужчина просыпается рядом с убитой девушкой, а все улики преступления указывают на его вину.

Я вам обещаю, что вы никогда не догадаетесь, как закончится этот фильм. Настолько он держит зрителя в напряжении,
– добавила Маша Ефросинина.

"Предложение", 2009

Замечательная комедия, которая создаст настроение на весь день. В центре сюжета – бизнес-вумен, которая оказывается на грани депортации из США. Единственный способ остаться в стране – это фиктивный брак с подчиненным.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Топ-5 фильмов на выходные":

 

Теги: LifeStyle Кино Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сегодня, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Христина Бердинських 74
О войне, аннексии Крыма и украинском языке: лучшие цитаты Павла Шеремета
сегодня, 09:20 О войне, аннексии Крыма и украинском языке: лучшие цитаты Павла Шеремета
1 2192
О европейском опыте финансирования культуры
сегодня, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 122
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 июля, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 626
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
19 июля, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
323
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук