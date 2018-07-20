Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть на выходных: совет Маши Ефросининой

Телеведущая Маша Ефросинина – известный видеоблогер в сети. Звезда начала серию так называемых "пятерочек", в которых дает советы людям, рассказывает о своих предпочтениях и шутит.

Темой нового выпуска видеоблога Маши Ефросининой стали фильмы. Список фильмов для просмотра на выходных она подобрала по просьбам поклонников. В начале ролика звезда призналась, что выбрать всего лишь 5 фильмов было чрезвычайно сложно, поэтому, возможно, скоро появятся следующие "пятерочки" на эту тему.

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"В любой ситуация я иду в кино. Могу даже собраться и сама пойти на киносеанс. Но обычно делаю это дома. Поэтому кино – это безграничная для меня тема, и выбрать 5 фильмов было чрезвычайно сложно. Однако я справилась с этим, потому что эти фильмы люблю, очень рекомендую для просмотра и даже могу пересмотреть еще раз", – рассказала Маша Ефросинина.

"Поговори с ней", 2002

Фильмы режиссера Педро Альмодовра не похожи ни на какие другие, потому что зритель полностью в них погружается. Сама же кинолента "Поговори с ней" получила многочисленные награды, включая "Оскар".

"Поговори с ней" рассказывает о санитаре, который ухаживает за больными в коме. Его любимой пациенткой является балерина. В соседней палате лежит женщина-тореадор, о которой заботится ее любимый. В один момент жизнь четырех человек кардинально меняется.

"Игры разума", 2001

По словам Маши Ефросининой, это лучшая работа Рассела Кроу. Фильм рассказывает историю о "специальном" человеке. Как объясняет телеведущая, она использовала именно это прилагательное, потому что в ее понимании это люди, которые являются противовесом общему мнению. Однако именно таких социум считает сумасшедшими.

"Дневник Бриджит Джонс", 2001

Это замечательная комедия, которая вызовет улыбку у самых серьезных людей. Кинолента рассказывает о пышнотелой женщине, которая в один момент решает изменить свою жизнь и встречает свою любовь. По словам Маши Ефросининой, каждая зрительница почувствует себя главной героиней, ведь история Бриджит Джонс встречается и в повседневной жизни.

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"Невидимый гость", 2016

В фильме самый непредсказуемый сюжет и самая неожиданная развязка. Это история бизнесмена, который отправился на отдых с любимой. Утром мужчина просыпается рядом с убитой девушкой, а все улики преступления указывают на его вину.

Я вам обещаю, что вы никогда не догадаетесь, как закончится этот фильм. Настолько он держит зрителя в напряжении,

– добавила Маша Ефросинина.

"Предложение", 2009

Замечательная комедия, которая создаст настроение на весь день. В центре сюжета – бизнес-вумен, которая оказывается на грани депортации из США. Единственный способ остаться в стране – это фиктивный брак с подчиненным.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Топ-5 фильмов на выходные":