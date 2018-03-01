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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть в марте

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Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть в марте

Сторонники кинолент уже в ожидании новинок, которые вскоре появятся в прокате. Ведь режиссеры обещают удивить новыми образами известных актеров и разнообразием сюжетов.

Подборку лучших фильмов марта опубликовали в журнале Vogue.

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"Все деньги мира"

Фильм рассказывает об одной из самых громких криминальных историй – похищении внука американского магната Пола Гетти. События разворачиваются в Италии в 1973 году. В течение 5 месяцев бизнесмен отказывался платить немалый выкуп, объясняя: "У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков". В триллере сыграл Кристофер Пламмер. Актера уже номинировали на премию "Оскар".

Все деньги мира: смотреть трейлер фильма онлайн

"Взлом времени"

Основой для киноленты стала детская книга писательницы Мадлен Л'Енгл. Сценаристом "Взлома времени" выступила Дженнифер Ли, известная по работе над мультфильмом "Холодное сердце". Известно, что главные роли сыграли голливудские актеры Риз Уизерспун, Опра Уинфри и Крис Пайн.

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В центре фильма – история девочки Мэг, которая путешествует во времени со стремлением найти своего отца. Мужчина исчез во время научных экспериментов. Путешествия, девочка попадает в увлекательные сказочные приключения.

Складки времени: смотреть трейлер видео онлайн

"Ботичелли: Инферно"

Часто за созданием знаменитых картин скрывается увлекательная история. Это доказал режиссер Ральф Луп, который снял киноленту "Ботичелли: Инферно". Кинолента ярко показывает мир грешников и их наказания, страдания и искупления за зло.

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По заказу Лоренцо Медичи Боттичелли сделал 120 иллюстраций, часть из которых не были завершены. В центре фильма – "Карта ада", некий путеводитель по темным кругам другого мира. Веками это "инферно" сохранялось в Ватикане, но впоследствии затерялось.

Ботичелли: Инферно: смотреть трейлер видео онлайн

"Расхитительница гробниц Лара Крофт"

Вместо Анджелины Джоли в новой киноленте о Ларе Крофт сыграла молодая актриса Алисия Викандер. Фэнтезийный боевик станет третьим по счету фильмом о бесстрашной девушке-археологе. В подростковом возрасте Лара Крофт потеряла отца, однако через 7 лет она получила доступ к документам, которые убеждают девушку отправиться в первую экспедицию.

Расхитительница гробниц Лара Крофт: смотреть трейлер видео онлайн

"Тебя здесь никогда не было"

Актер Хоакин Феникс получил награду Каннского фестиваля за главную роль в киноленте "Тебя здесь никогда не было". Мужчина играет ветерана войны Джо, который стал киллером. В фильме он спасает похищенную дочь успешного политика. Он выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину заговоров и масштабной коррупции.

Тебя здесь никогда не было: смотреть трейлер видео онлайн

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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