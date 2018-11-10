Топ-5 фильмов с участием британского актера Тэрона Эджертона
Сегодня, 10 ноября, валлийский актер Тэрон Эджертон отмечает свой 28-й день рождения. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 самых известных фильмов с участием именинника.
Тэрон Эджертон – один из успешных актеров, карьера которого только набирает обороты. После окончания Королевской академии драматического искусства он успел засветиться в известных фильмах и попробовать свои силы в музыке.
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Дебютировал Тэрон Эджертон в кино с эпизодической ролью в сериале "Дом". После этого актера пригласили в ряд фильмов, которые уже покорили сердца киноманов. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 самых известных кинолент, в которых сыграл сегодняшний именинник Тэрон Эджертон.
"Kingsman: Секретная служба", 2014
Комедийный боевик, снятый по мотивам комикса, уже успел покорить сеть. В основе сюжета – история о сверхсекретной организации, которая неоднократно спасает Великобританию. Тэрон сыграл одну из главных ролей фильма – агента Гэри Анвина.
Смотрите трейлер "Kingsman: секретная служба" (видео):
"Воспоминания о будущем", 2014
В киноленте "Воспоминания о будущем" Тэрон Эджертон сыграл второстепенную роль Эдварда, который является братом писательницы Веры Бриттен. С началом Первой мировой войны его отправляют на фронт. Кроме этого, жениха Веры Бриттен тоже забирают в ряды военных. Женщина не хочет стоять в стороне от боевых действий, поэтому отправляется вслед за родными и становится медсестрой.
Смотрите трейлер к фильму "Воспоминания о будущем" (видео):
"Эдди "Орёл", 2016
Уже в следующем фильме Тэрон Эджертон получил главную роль. В киноленте "Эдди "Орел" он сыграл британского лыжника Эдди Эдвардса, который впервые представил страну на Зимних Олимпийских играх и показал невероятный результат в прыжках с трамплина.
Смотрите трейлер фильма "Эдди "Орел" (видео):
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"Клуб миллиардеров", 2017
По сюжету фильма группа молодых ребят, которые учились в известной частной школе, придумали план, как быстро разбогатеть. Однако многое они не учли, поэтому стремление обогатиться оборачивается против них. Одну из главных ролей – перспективного теннисиста Дина Карни – сыграл не менее успешный актер Тэрон Эджертон.
Смотрите трейлер к фильму "Клуб миллиардеров" (видео):
"Робин Гуд: Начало", 2018
Киноманы всего мира ожидают появления на телеэкранах фильма "Робин Гуд: Начало". В Украине премьера киноленты состоится 29 ноября. По сюжету, ветеран Крестового похода Робин Локсли возвращается со службы и понимает, что Великобритания погрязла в коррупции. Он решает присоединиться к тайной группировке разбойников и становится Робином Гудом.
Смотрите трейлер "Робин Гуд: Начало" (видео):
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