Топ-5 главных ошибок во время завтрака в пост

Правильное питание – залог хорошего самочувствия, хорошего настроения и эффективности на весь день. Но уже за завтраком многие из нас допускают ошибки – но это можно предотвратить.

Издание Huffington Post собрало пять главных ошибок, которые делает почти каждый из нас за завтраком.

Недостаточно белка

Приготовьте гречку с соевым молоком или бобовые –- и вот полезный завтрак готов. Забудьте о завтраках, состоящих из одного только сахара и углеводов – это точно ни к чему хорошему не приведет.

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Недостаточно клетчатки

Эту проблему можно решить также просто – например, ржаными хлебцами, которые заменят белый хлеб. Положите на них свежие овощи или арахисовую пасту и вы получите полезный заряд энергии.

Недостаточно жиров

Бытует миф, что жиры не слишком полезны. Однако он не совсем точен – слишком большое количество жиров конечно вам не нужно, но полностью отказываться от них нельзя. Решить проблему с жирами можно, например, добавив к своему завтраку орехов.

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Недоедание

Часто во время завтрака мы потребляем мало пищи – завтракаем на ходу яблоком или другим небольшим перекусом. Но это в корне неверный подход. Так мы только сильнее проголодаемся к обеду, получив переедание и тяжесть в желудке.

Поздний завтрак

Есть простое правило – чем дольше мы откладываем первый прием пищи, тем труднее потом насытиться, а это приведет к перееданию. Поэтому не забывайте позавтракать вовремя.