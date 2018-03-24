Топ-5 главных ошибок во время завтрака в пост
Правильное питание – залог хорошего самочувствия, хорошего настроения и эффективности на весь день. Но уже за завтраком многие из нас допускают ошибки – но это можно предотвратить.
Издание Huffington Post собрало пять главных ошибок, которые делает почти каждый из нас за завтраком.
Недостаточно белка
Приготовьте гречку с соевым молоком или бобовые –- и вот полезный завтрак готов. Забудьте о завтраках, состоящих из одного только сахара и углеводов – это точно ни к чему хорошему не приведет.
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Недостаточно клетчатки
Эту проблему можно решить также просто – например, ржаными хлебцами, которые заменят белый хлеб. Положите на них свежие овощи или арахисовую пасту и вы получите полезный заряд энергии.
Недостаточно жиров
Бытует миф, что жиры не слишком полезны. Однако он не совсем точен – слишком большое количество жиров конечно вам не нужно, но полностью отказываться от них нельзя. Решить проблему с жирами можно, например, добавив к своему завтраку орехов.
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Недоедание
Часто во время завтрака мы потребляем мало пищи – завтракаем на ходу яблоком или другим небольшим перекусом. Но это в корне неверный подход. Так мы только сильнее проголодаемся к обеду, получив переедание и тяжесть в желудке.
Поздний завтрак
Есть простое правило – чем дольше мы откладываем первый прием пищи, тем труднее потом насытиться, а это приведет к перееданию. Поэтому не забывайте позавтракать вовремя.