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Топ-5 городов мира, которые Маша Ефросинина запомнит на всю жизнь

17 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Соцсети

Украинская телеведущая Маша Ефросинина любит путешествовать. Звезда не только ездит на отдых за границу, но и из-за работы. Поэтому многие города уже есть в списке, в которых Маша Ефросинина побывала, но только 5 из них запомнятся ей на всю жизнь.

"Чем мне запомнился Лондон? Что меня связывает с Магаданом? Почему мне всегда хочется возвращаться в Барселону? Где мы впервые сблизились с моим будущим мужем? Почему Нью-Йорк для меня связан с романтическими воспоминаниями? Сегодня моя пятёрочка посвящена самым памятным городам в моей жизни", – анонсировала Маша Ефросинина.

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Лондон, Великобритания

Столица Великобритании стала первым зарубежным городом, который посетила Маша Ефросинина. Это была командировка, которую телеведущая провела с Юрием Горбуновым и творческой командой.

Мы сходили все ноги до мозолей, гуляя по улицам Лондона, сходили на big breakfast, нас представили как украинскую команду из утреннего шоу. Это было настолько ярко, впервые побывать за границей и сразу в Лондоне – я не забуду никогда в жизни,
– рассказала Маша Ефросинина.

Барселона, Испания

Именно этот каталонский город всегда будет вызывать у телеведущей улыбку. Маша Ефросинина впервые туда подалась в сопровождении тогда еще будущего мужа Тимура Хромаева. Поездка была очень насыщенная, а романтическая поездка навсегда соединила пару.

 

Нью-Йорк, США

По словам Маши Ефросининой, Нью-Йорк она увидела весь. Ее муж Тимур Хромаев учился в США, поэтому хорошо знал места, которые стоит посетить в мегаполисе.

"Мы с Тимуром увидели весь Нью-Йорк, самобытный. Все это было приправлено романтикой и страстью, поэтому этот город обязательно останется в списке", – отметила Маша Ефросинина.

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Буэнос-Айрес, Аргентина

Маша Ефросинина поехала в Аргентину с рабочим визитом. Там звезда снимала сюжет в популярной телепередачи "Фактор страха". Однако поездка в живописный город совпала с токсикозом, ведь тогда звезда вынашивала первенца.

Это величие, смешанное с Нью-Йорком, Берлином. Огромные улицы, безграничный город с потрясающей энергетикой, бурлящей страстью и темпераментом, но бедный после кризиса,
– вспоминала Маша Ефросинина.

Магадан, Россия

В этом городе Маша Ефросинина жила до 6 лет. Однако Магадан телеведущая очень ярко помнит. Детские воспоминания часто всплывают в знаменитости, поэтому холодный русский город навсегда будет тем городом, куда ей захочется возвращаться мыслями.

Смотрите блог Маши Ефросининой о памятных городах (видео):

 

Теги: отдых Новости Украины LifeStyle Путешествия Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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