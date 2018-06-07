Топ-5 эффективных масок для лица, которые помогут преодолеть прыщи

Во время летнего сезона многие женщины сталкиваются с проблемами с кожей. Одним из средств, что может помочь преодолеть прыщи, являются маски, которые можно приготовить в домашних условиях.

Появление прыщей на лице – проблема, с которой сталкивался каждый человек. Женщины более остро реагируют на нее, чем мужчины, поэтому ищут косметические средства, которые помогут им восстановить красоту и здоровье кожи. Однако косметика не может эффективно решить эти проблемы. По словам экспертов, чтобы избавиться от прыщей, нужно следить за питанием, употреблять витамины и воду.

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В то же время кожу следует очищать и с помощью масок. Специалисты уверяют, что эти косметические средства можно с легкостью сделать дома. На помощь красавицам, как всегда, приходят блоггеры, которые уже испытали на себе эффективные советы экспертов и подобрали 5 масок, помогающих снять воспаление кожи и подсушить прыщи.

Чесночная маска

Одной из наиболее эффективных масок от прыщей является чесночная. Перед ее нанесением нужно смазать лицо маслом (оливковым или подсолнечным). На проблемные места наложите мелко натертый чеснок. Маску нужно держать в течение 15 минут, после чего смыть теплой водой. Такое простое средство поможет подсушить прыщи и избавиться от них за несколько процедур.

Маска из овсяных хлопьев

Маска из овсяных хлопьев

Одной из самых простых и эффективных масок является так называемая овсяная. Для ее приготовления перетрите овсяные хлопья в муку и добавьте 1 яичный белок. Тщательно смешайте ингредиенты, после чего нанесите маску на лицо. После полного высыхания смеси на лице смойте все теплой водой.

Такая процедура помогает очистить кожу и подсушить прыщи.

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Маска с аспирином

Чтобы избавиться от прыщей, блогеры советуют приготовить аспириновую маску, которая быстро поможет снять раздражение. Перед процедурой следует измельчить таблетку аспирина и добавить к ней 1 чайную ложку лимонного сока, столовую ложку меда. Все тщательно перемешайте и нанесите на лицо. Держите маску в течение 20 минут, после чего тщательно смойте теплой водой.

Маска из белой глины

Маска из белой глины: приготовление дома

Как известно, белая глина подсушивает прыщи, выравнивает тон кожи и очищает ее от черных точек. Для приготовления маски нужно смешать столовую ложку белой глины с тремя столовыми ложками кефира или йогурта. К полученной смеси добавьте чайную ложку лимонного сока. Все тщательно перемешайте и нанесите на чистое сухое лицо. Держите маску в течение 15 – 20 минут, после чего смойте ее теплой водой.

Эксперты советуют не злоупотреблять этой процедурой, поскольку ежедневное ее повторение может навредить коже. Стоит наносить такую ​​маску не более 2 раз в неделю.

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Дрожжевая маска

Как ни странно, но обычные сухие дрожжи можно не только использовать в кулинарии, но и применить для приготовления косметических средств. Этот продукт помогает вывести из кожи вредные вещества и снять воспаление. Для приготовления маски с дрожжами возьмите пакетик порошка, добавив к нему раствор перекиси 3%. Втирайте полученную смесь в кожу в течение нескольких минут, после чего оставьте ее на 15 минут. Смойте маску теплой водой.