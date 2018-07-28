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Топ-5 книг, которые должен прочитать каждый отец

52 Читати новину українською
Книги, которые должен прочитать каждый отец
Книги, которые должен прочитать каждый отец / Unsplash

Невозможно создать инструкцию, которая поможет быть хорошими родителями, однако некоторые идеи все же можно почерпнуть из книг.

Рейтинг книг, которые способны вдохновить каждого родителя создало издание ВВС.

Норман Оллестад. "В восторге от шторма" (Crazy For The Storm)

В этой книге особенно ярко описано как папа и сын могут провести время вместе качественно. Автор рассказывает свою историю и то, как он попал в состав олимпийской сборной США. По его словам, это произошло именно благодаря наставлениям отца.

Артем Чапай. "Папа в декрете"

Stay-at-home-dad - это известный и популярный в США жанр, в котором издано много книг и ведутся блоги. В Украине это первая и пока единственная книга такого жанра от русскоязычного автора.

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Главная идея автора – дать месседж мужчинам, которые уверены, что "сидеть дома с детьми" – это значит отдыхать.

Компакт-диск "Василий Стус. Письма к сыну"

Василию Стусу не повезло с отцовством. Он успел побыть с сыном Дмитрием менее года – короткий период между двумя арестами.

Остались письма Василия Стуса к сыну. Они были изданы отдельным диском в 2009 году.

Поэт советует сыну быть чистым "любой ценой и, прежде всего", вести дневник, регулярно спрашивать себя – что ты сделал, чтобы быть лучше, честнее, умнее?

Джеймс Голлис. "В тени Сатурна" (Under Saturn's Shadow)

Один из известнейших в мире юнгианских психоаналитиков Джеймс Голлис еще в 1994 году написал небольшую, но глубокую книгу "В тени Сатурна".

Главная идея – мужчине нужно не исполнять роль, которую навязало ему общество, а найти свое призвание в жизни. Ученый считает, что мужчины, в отличие от женщин, до сих пор продолжают выполнять роль, навязанную им обществом. И именно поэтому страдают.

Франко Нембрини. "От отца к сыну"

Главная идея книги – "воспитывать, не ставя перед собой цели воспитания". Другими словами, совершенствовать себя, не читать детям много нравоучений.

Суть книги Нембрини – в словах его соотечественника Умберто Эко "То, кем мы являемся, зависит от того, чему нас научили родители в те моменты, когда не пытались чему-то научить".

Теги: LifeStyle Книги Дети
Источник: 24 Канал
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