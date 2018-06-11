ТОП-5 маршрутов для походов: от новичков до профи

Лето – идеальная пора для походов. А украинцам так повезло, ведь у нас свои чудесные Карпаты! Эти горы такие разные, что можно легко проложить маршрут на любой вкус. И однодневный для новичков и людей с маленькими детьми, и сложные для настоящих экстремалов! 24 канал подготовил для вас 5 маршрутов разной сложности.

Куда бы вы не собрались, вам необходимо взять определенный набор предметов. К счастью, не обязательно покупать дорогое снаряжение. Сейчас в каждом крупном городе есть туристические магазины, где можно взять все необходимое напрокат.

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Что взять с собой в поход:

палатку

каремат

спальник

котелок

горелку с баллоном

питьевую воду

сменную одежду

теплую одежду на вечер

дождевик

солнцезащитный крем

панамку или любой другой головной убор

крем от насекомых

аптечку

спички, разжигатель

фонарик

складной нож

походную посуду

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Вместо традиционной гречки и тушенки сейчас для походов предлагают пакеты с полноценной едой. Возьмите с собой шоколад или энергетические батончики, вам пригодятся силы. Также стоит прихватить сухофрукты и орехи. Они быстро утоляют голод и придают сил.

Боржава, гора Гемба



Подойдет для начинающих

Подняться на Боржавский массив летом под силу даже новичку. Но учтите, что зимой здесь опасно из-за схода лавины! Мы предлагаем подняться на одну из самых высоких точек массива – гору Гемба (1491 м).

Справиться с таким походом можно за один день. То есть ночевать можно в домике, а это значит, что вам не придется нести с собой палатку и прочее снаряжение. Или же можно остаться на ночевку на горе.

Чтобы попасть сюда, вам надо добраться до городка Воловец, здесь есть железнодорожный вокзал. Отсюда на автобусе, такси или частном транспорте доехать до села Подобовец, откуда, собственно, и стоит начинать маршрут. Если будете ехать на такси, можно подъехать под сам водопад Шипот и уже отсюда начать подъем.

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Боржава: путешествие по хребту



Прекрасная Боржава легкая и комфортная для подъема

Если однодневный поход – это не для вас, вы можете двинуться от горы Гембы дальше, вдоль по Боржавскому массиву. Покорить гору Стий, Великий Верх, Плай, остановиться возле метеостанции, осмотреть заброшенную сыроварню, далее подняться на гору Темнатик и спуститься в Воловец.

В Воловце вы сможете покушать теплую еду в одном из кафе или даже остаться на ночь в гостинице или частной усадьбе, а уже тогда отправиться домой. Воловецкий район невероятно живописный, поэтому спокойный отдых после похода будет очень уместным.

Свидовец, Близница и Большая Близница



По маршруту есть несколько горных озер

Этот маршрут для людей, которые в походе не впервые. Горы Близница и Большая Близница расположены в восточной части горного массива Свидовец.

Дорога к ним лежит через полонину Драгобрат, самый высокогорный украинский лыжный курорт.

Перед путешественниками откроются невероятные пейзажи. По пути вас ждет не одно горное озеро. Правда, вода здесь даже летом ледяная.

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Маршрут начинается в селе городского типа Ясиня. Здесь есть железнодорожная станция, поэтому добраться сюда можно без проблем. Также из Рахова можно доехать автобусом.

Если вы не готовы к походу на 3-4 дня, к Драгобрату можно добраться на такси. Местные жители возят туристов УАЗиками. В таком случае на поход хватит 2 дня. На Драгобрате можно отдохнуть в гостиницах или частных усадьбах. Хотя часть из них работает только в лыжный сезон, без крыши над головой не останетесь: здесь есть из чего выбрать.

Мармаросы, Пип Иван



Впечатляет, не так ли?

Поход на Мармаросы требует тщательной подготовки. Хотя бы потому, что маршрут пролегает на границе с Румынией. Поэтому путешественники заранее должны оформить разрешение идти пограничным участком. Также при себе обязательно иметь паспорта. Детали на сайте Мукачевского пограничного отряда.

Но пейзажи, которые открываются перед глазами, стоят того, чтобы приложить усилия!

Маршрут традиционно начинают с села Деловое. Вам необходимо добраться до Рахова, удобнее всего по железной дороге. А уже оттуда – рейсовым автобусом до Делового. Расстояние незначительное – всего 20 км, и автобусы ездят регулярно. Кстати, именно в этом селе расположен географический центр Европы!

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Если времени и сил немного, местные могут из Делового доставить вас к полонине Лисьей. А уже оттуда можно начать подъем на гору Пип Иван Мармароский.

Горганы, Синяк



Маршрут требует тщательной подготовки

Сразу предупреждаем: Горганы не для новичков! Горганы очень скалистые и каменистые. Подъем будет трудным, но вместе с тем – незабываемым. Ведь ни один другой уголок Карпат не похож на Горганы. Для похода в этой местности надо иметь соответствующую обувь. Особенно опасен подъем во время дождя. Поэтому, если у вас нет опыта походов, подъем в Горганы пока лучше отложить.

А тем, кто все же отважится, мы предлагаем покорить гору Синяк вместе с соседней вершиной Малый Горган. Они являются частью хребта Синяк.

Маршрут стоит начать в селе Поляница, далее Буковель (где можно отдохнуть), и уже сам подъем на гору Синяк и гору Малый Горган.

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Доехать до Буковеля не составит никаких проблем, ведь это самый популярный карпатский курорт. Поездом можно доехать до Яремче, Татарова, Ясиня. Отсюда курсируют автобусы и частные автобусы.

Также здесь прекрасно развита инфраструктура. Как в Буковеле и Яремче, так и маленьких окрестных деревнях для туристов есть множество вариантов для отдыха в гостиницах, базах отдыха или усадьбах. Но, если захотите остановиться в Буковеле, будьте готовы, что здесь недешево.

Какой маршрут вы бы не выбрали, редакция 24 канала желает вам незабываемого путешествия!