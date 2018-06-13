Топ-5 мифов о переливании крови: это надо знать

В Украине есть острая проблема с нехваткой донорской крови, которая помогает выздороветь многим людям.

Об этом сообщили в Центре Минздрава.

В Центре зазанчилы, что в Украине втрое меньше доноров, чем рекомендует ВОЗ. Проблема в том, что 70% украинских доноров сдают кровь только один раз.

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К сожалению, об острой потребности донорской крови большинство людей узнает только тогда, когда близкий человек попадает в беду и срочно нуждается в переливании.

Пять наиболее распространенных мифов о донорстве крови: