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Топ-5 мифов о психологическом здоровье

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Топ-5 мифов о психологическом здоровье
Топ-5 мифов о психологическом здоровье / novadoba.com.ua

Психологическое здоровье обросло рядом мифов, в которые не стоит верить.

Миф: люди, которые имеют психические расстройства, являются "психами", их нужно изолировать от общества, сообщает Соѕмо.

Правда: в большинстве случаев поведение людей, имеющих психологические расстройства, мало чем отличаются от общепринятых.

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Согласно исследованиям, на планете один человек из 10 страдает депрессией или тревожным расстройством, а каждый сотый болеет шизофренией.

Миф: психические расстройства не возникают у детей и подростков. Все подобные признаки – это всего лишь "особенности возраста, они их перерастут".

Правда: как минимум один ребенок из пяти периодически имеет проблемы с психическим здоровьем.

У юному віці діти теж можуть страждати від психічних розладів

В юном возрасте дети тоже могут страдать от психических расстройств

70-75% психических расстройств начинаются именно в детском или подростковом возрасте. Уже в этот период дети могут страдать от депрессии, тревожных расстройств, расстройств пищевого поведения и прочего. Поэтому будьте внимательны к своим детям.

Миф: депрессия – это признак дурного характера и нежелания что-то делать.

Правда: депрессия обусловлена нарушением химических процессов мозга и изменениями в его функционировании. Психотерапия или медикаментозное лечение способствуют выздоровлению.

Миф: зависимость (алкогольная, наркотическая) – это выбор человека, его образ жизни, который свидетельствует об отсутствии силы воли.

Правда: зависимость – это сложный феномен, который охватывает много факторов, среди которых генетические предпосылки, особенности среды или социального окружения, в котором растет и живет человек, навыки справляться со стрессами и наличие других психических расстройств, в частности депрессии.

Залежність можна вилікувати

Зависимость можно вылечить

Миф: людей с психическими расстройствами невозможно вылечить.

Правда: исследователи и специалисты постоянно разрабатывают новые методы и возможности лечения. Широкий спектр психофармакологических препаратов, методов психотерапевтических вмешательств, организации служб помощи и услуг значительно расширяют возможности выздоровления.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Депрессия Психология
Источник: 24 Канал
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