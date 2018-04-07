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ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь

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Недорогие фитнес-трекеры
Недорогие фитнес-трекеры / Фото из открытых источников

Современные технологии не только упрощают нашу жизнь, некоторые из них созданы, чтобы заботиться о здоровье и физической форме своих пользователей. Например, фитнес-трекеры, которые отслеживают физическую активность, измеряют пульс и наблюдают за фазами сна. Поэтому могут сразу выявить проблемы.

7 апреля, во Всемирный день здоровья, мы решили напомнить насколько важно заботиться о своем самочувствии и здоровье и подготовили рейтинг 5 хороших фитнес-трекеров, которые не сильно ударят по кошельку.

Huawei Band 3

Huawei Band 3

Huawei Band 3

Недавно обнародовали результаты продаж смарт-бэндов, и именно Huawei Band 3 занял первое место.

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Надо заметить, что фитнес-браслет №1 Huawei Band 3 действительно имеет хорошее соотношение цена-качество. Этот гаджет оснащен аккумулятором на 100 мАч, который может обеспечить до 30 дней использования (10 дней, если вы пользуетесь очень активно). Он водонепроницаем, гаджет можно погружать на глубину до 50 метров и это не повлияет на качество его работе. Из-за этой особенности фитнес-трекер особенно любят пловцы.

Гаджет измеряет сердцебиение, считает пройденные шаги и тому подобное. Кроме того, браслет отличается высокой точностью определения фазы сна и благодаря функции "умного" будильника будит пользователя вибросигналом в наиболее подходящий момент.

Стоимость: 1600 гривен.

Huawei Honor Play Band A2

Huawei Honor Play Band A2

Huawei Honor Play Band A2

В этом же рейтинге на втором месте оказался еще один фитнес браслет от Huawei – Honor Play Band A2. Гаджет имеет 0,96-дюймовый OLED-экран и тоже выполняет широкий выбор функций. Так, он имеет шагомер и пульсометр, что помогает контролировать сердечный ритм во время занятий спортом. Также браслет может напоминать о необходимости размяться, а также "умеет" отслеживать сон: анализирует его фазы, фиксирует моменты пробуждения. Благодаря этому анализу пользователь может лучше планировать свое расписание, чтобы улучшить сон.

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Стоимость: от 850 – до 1100 гривен.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Эта модель одна из самых популярных в Украине. Небольшой дисплей показывает количество пройденных шагов, сожженных калорий, имеет пульсометр и выполняет другие функции. Также устройство отслеживает качество сна. А увидеть фазы сна и настроить вибро-будильник можно с помощью приложения на смартфоне.

Этот браслет не боится воды, поэтому его можно брать в душ и бассейн.

Кстати, уже до конца этого года Xiaomi обещает выпустить обновленную версию фитнес-браслета Mi Band 3. А соответственно на фоне этих разговоров стоимость Mi 2Band начала падать.

Стоимость: 650-800 гривен.

Acme ACT202 HR Activity tracker Black

Этот гаджет имеет классический набор функций фитнес-трекера. Так, он содержит пульсометр следит за деятельностью сердца и помогает установить тип выполняемых упражнений. Имеет устройство и шагомер, что считает пройденные шаги, расстояние и сожженные калории. Всю эту информацию можно увидеть на экране браслета, или на смартфоне – предварительно синхронизировав его со своим телефоном.

Огляд Acme ACT202 HR Activity tracker Black

Устройство может отслеживать фазы сна. Правда, он не имеет разумного будильника, но устройство может разбудить вас ненавязчивым вибро-сигналом, если вы предварительно поставите напоминание.

Также браслет умеет напоминать вам о необходимости двигаться. В приложении вы сможете задавать интервал, после которого гаджет завибрирует и напомнит вам прогуляться.

Стоимость: 1000 гривен.

Goral Y5

Goral Y5

Goral Y5

Недавно компания Goral представила новый смарт-браслет, который анонсировала как "самый дешевый фитнес-трекер в мире". Несмотря на низкую цену, Goral Y5 выполняет все важные функции. Он имеет 24-часовой датчик сердечного ритма, датчик артериального давления и кислородный монитор, а также счетчик шагов, счетчик калорий и контроль сна.

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Через Bluetooth 4.0.Goral Y5 можно подключить к смартфону, тогда он будет информировать о полученных сообщениях или вызовах.

Сейчас Goral Y5 еще нет в продаже в Украине, но его можно приобрести во многих зарубежных интернет-магазинах.

Стоимость – от 15,99 долларов (420 гривен).

Теги: Техно Гаджеты Huawei Xiaomi Публикации
Источник: 24 Канал
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