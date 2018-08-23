ТОП-5 недостатков нового смартфона Poco F1 от Xiaomi

Вчера, 22 августа, компания Xiaomi представила первый смартфон, выпущенный под новым суббрендом Poco F1. Новое устройство стоит всего 300 долларов и имеет множество полезных функций, однако Poco F1 уже успели подвергнуть жесткой критике.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Процессор

Начать стоит с того, что смартфон сейчас является самым дешевым решением на процессоре Snapdragon 845. По Poco F1 просят 300 долларов (около 7940 гривен). Напомним, бренд Pocophone принадлежит компании Xiaomi и рассчитан на продажу по всему миру.

Стоит отметить, что уже совсем скоро производители представят смартфоны на новом поколении процессоров. В конце августа Huawei покажет Kirin 980 на 7-м техпроцессе, а уже в октябре выйдет линейка Mate 20 и новые аппараты от Apple, которые станут еще мощнее.

Poco F1 стал самым дешевым смартфоном на процессоре Snapdragon 845

Таким образом, Snapdragon 845 уже близок к тому, чтобы считаться несовременным процессором. Это первое, что может остановить потребителей.

Дизайн

Poco F1 имеет довольно странный и неинтересный внешний вид. Задняя панель хоть и выполнена из металла, но выглядит очень дешево. Сзади смартфон ощущается как девайс за 2 – 4000 гривен от неизвестного китайского бренда. У Poco F1 нет отчетливого дизайна, и это не понравится тем, кто любит смартфоны не только за их железо.



Дизайн Poco F1

Кроме того, на передней панели смартфон имеет большой по сегодняшним меркам вырез в дисплее. Huawei и Oppo, например, готовятся представить аппараты с небольшими вырезами, поэтому на их фоне Poco F1 будет выглядеть не очень современно. Также в глаза бросается достаточно широкая нижняя рамка. Рынок развивается, и дизайн, который считался современным еще полгода назад, сейчас актуален.

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Софт

Смартфон работает на модифицированной версии MIUI 9.6 на базе Android Oreo. Вместо привычной оболочки пользователей встретит некий аналог Nova Launcher. Однако лаунчер сложно воспринимать серьезно.

NFC

На сайте компании нет никакой информации о наличии NFC-модуля. Вероятно, его в устройстве просто нет. И этот факт довольно странный, ведь перед нами флагманское устройство, которое рассчитано на международный рынок.

POCO F1 Публикация от leijun (@leijun_xiaomi) 22 Авг 2018 в 9:14 PDT

OIS

В спецификациях смартфона указано наличие EIS, то есть электронной стабилизации, но нет ни слова об оптической стабилизации (OIS), что также многих может огорчить.

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