Топ-5 очень пикантных фильмов: подборка 18+

Горячие сцены не редкость для мира кино, однако есть знаменитые художественные фильмы, в съемках которых эротические сцены снимали по-настоящему.

Список фильмов с очень пикантными моментами опубликовал Cosmopolitan.

"Интим"

Эта эротическая драма снята в 2001 году. Тогда вокруг нее поднялся большой шум, а все из-за большой открытостт главных героев.

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"9 песен"

Это знаменитая эротическая короткометражка, снятая в 2004 году режиссером Майклом Винтерботтомом. Эту ленту, которая едва балансирует на грани с запрещенными фильмами, по праву называют классикой эротического кино.

"Клуб Shortbuss"

Изюминкой этого фильма является работа оператора. Так, чтобы актриса, которая является главной героиней фильма, меньше волновалась и переживала из-за откровенных кадров, оператор работал едва ли не голышом.

"Любовь"

Шедевр Гаспара Ноэ вызвал немало споров, но тем не менее собрал еще больше похвал. Фильм вышел на экраны в 2017-м и удивил большой откровенностью.