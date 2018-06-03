Топ-5 очень пикантных фильмов: подборка 18+
Горячие сцены не редкость для мира кино, однако есть знаменитые художественные фильмы, в съемках которых эротические сцены снимали по-настоящему.
Список фильмов с очень пикантными моментами опубликовал Cosmopolitan.
"Интим"
Эта эротическая драма снята в 2001 году. Тогда вокруг нее поднялся большой шум, а все из-за большой открытостт главных героев.
Читайте также: Сексологи назвали главные эротические фантазии украинцев
"9 песен"
Это знаменитая эротическая короткометражка, снятая в 2004 году режиссером Майклом Винтерботтомом. Эту ленту, которая едва балансирует на грани с запрещенными фильмами, по праву называют классикой эротического кино.
"Клуб Shortbuss"
Изюминкой этого фильма является работа оператора. Так, чтобы актриса, которая является главной героиней фильма, меньше волновалась и переживала из-за откровенных кадров, оператор работал едва ли не голышом.
"Любовь"
Шедевр Гаспара Ноэ вызвал немало споров, но тем не менее собрал еще больше похвал. Фильм вышел на экраны в 2017-м и удивил большой откровенностью.