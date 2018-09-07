Топ-5 ошибок бабушек в воспитании внуков

Большинство бабушек и дедушек из-за своей чрезмерной любви часто допускают такие ошибки, которые негативно влияют на развитие и здоровье их внуков.

Чтобы внуки росли здоровыми, любящими и ответственными, следует прекратить делать некоторые вещи, передает Zhyvyaktyvno.

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1. Не хвалить внука за каждую мелочь – из-за слишком частой похвалы дети могут перестать доверять вашей оценке, или ждать каждый раз награду.

2. Прекратите дарить подарки при каждой встрече – ваши внуки должны ждать встречи с нетерпением с вами, а не с тем, что вы им принесли. Лучше дарите им ваше время – играйте с ними, читайте им книгу, составляйте с ними пазлы, качайте их.

3. Научитесь говорить "нет" на некоторые прихоти внуков, ведь ставить интересы ребенка выше интересов всех остальных членов семьи – плохая идея.

4. Прекратите проводить все праздники в собственном доме – это можно сделать и на природе или в доме другого члена семьи. Это поможет вам уменьшить стресс и расходы.

5. Не отказывайтесь от помощи детей или внуков. Когда они гостят в вашем доме – включайте их в работу: маленькие дети могут сложить игрушки. Это научит их, что каждый должен что-то сделать для семьи. А ребенок, которого постоянно жалеют и оберегают от любой работы, начинает жалеть себя. Это может очень негативно отразиться на формировании личности и трудностями в будущем.

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