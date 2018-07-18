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Топ-5 ошибок, которые мешают похудеть

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Топ-5 ошибок, которые мешают похудеть
Топ-5 ошибок, которые мешают похудеть / timesnewroman.ro

Когда человек очень страстно желает похудеть, то не всегда прибегает к правильным путям потери лишнего веса. Некоторые поступки могут быть фатальными для фигуры.

1. Первая ошибка на пути к похудения – монодиеты. Они вам не нужны, потому что такие диеты очень истощают организм и дают только временный результат, передает Сosmo.

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2. Низкокалорийный рацион ни к чему хорошему не приведет. Не сокращайте количество калорий слишком резко – это создаст стресс для организма, замедлит обмен веществ и начнет накапливать необходимые элементы в большем количестве.

via GIPHY

3. Полное исключение жиров из рациона – еще один неправильный шаг на пути к похудению. Дефицит ненасыщенных жиров тормозит работу гормональной системы и обменных процессов.

4. Отсутствие веры в себя тоже не поможет похудеть. 8 из 10 человек сдаются сразу, как только начинают худеть – потому что не верят в свою силу воли и успех, возвращаясь к прежнему образу жизни.

5. Неправильное распределение нутриентов тоже не поможет уменьшить вес. Слишком мало белков или углеводов будет тормозить процесс похудения.

via GIPHY

Что такое нутриенты?Это биоорганические компоненты питания, которые попадают в организм с пищей или продуцируются бактериями в кишечнике, которые организм использует для своей нормальной жизнедеятельности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Диеты Ожирение Советы Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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