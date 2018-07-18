Топ-5 ошибок, которые мешают похудеть

Когда человек очень страстно желает похудеть, то не всегда прибегает к правильным путям потери лишнего веса. Некоторые поступки могут быть фатальными для фигуры.

1. Первая ошибка на пути к похудения – монодиеты. Они вам не нужны, потому что такие диеты очень истощают организм и дают только временный результат, передает Сosmo.

Читайте также: 5 утренних привычек, которые сделают ваш день лучше

2. Низкокалорийный рацион ни к чему хорошему не приведет. Не сокращайте количество калорий слишком резко – это создаст стресс для организма, замедлит обмен веществ и начнет накапливать необходимые элементы в большем количестве.

3. Полное исключение жиров из рациона – еще один неправильный шаг на пути к похудению. Дефицит ненасыщенных жиров тормозит работу гормональной системы и обменных процессов.

4. Отсутствие веры в себя тоже не поможет похудеть. 8 из 10 человек сдаются сразу, как только начинают худеть – потому что не верят в свою силу воли и успех, возвращаясь к прежнему образу жизни.

5. Неправильное распределение нутриентов тоже не поможет уменьшить вес. Слишком мало белков или углеводов будет тормозить процесс похудения.

Что такое нутриенты?Это биоорганические компоненты питания, которые попадают в организм с пищей или продуцируются бактериями в кишечнике, которые организм использует для своей нормальной жизнедеятельности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.