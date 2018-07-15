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ТОП-5 продуктов для молодости кожи

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ТОП-5 продуктов для молодости кожи
/ ukrhealth.net

То, что мы едим, напрямую отражается на работе организма и состоянии кожи. А правильный рацион питания поможет дольше сохранять кожу упругой и свежей.

Одним из таких продуктов являются кисломолочные продукты, содержащие пробиотики, ценные для микрофлоры желудка, передает "Страна здоровья".

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Слаженная работа желудка и кишечника уберегут кожу от угрей, акне, аллергических высыпаний, раннего появления морщин и заломов кожи.

Чтобы удержать в коже влагу, обязательно необходимы жиры. И лучший источник животного жира – это риба, которая содержит омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, что тонизируют кожу и придают ей упругость и эластичность.

Не менее ценным продуктом для кожи является капуста брокколи, которая содержит много железа и цинка. Эти элементы замедляют возможность образовываться новым морщинам, способствуют обновлению клеток кожи и быстрому заживлению ранок и трещин.

Мед нормализует гормональный баланс в организме, что сказывается на коже, ведь он содержит витамины и микроэлементы, которые способствуют омоложению.

Орехи содержат много растительных жиров, которые обеспечат коже упругость и здоровый цвет. Кроме того, растительные жиры отлично действуют на кровеносную систему.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье Красивое тело Красота Долголетия
Источник: 24 Канал
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