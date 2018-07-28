Топ-5 продуктов для стройной фигуры, которые стоит есть каждый день: советы Маши Ефросининой

Правильное питание стало своеобразным трендом в мире. Поэтому блоггеры, эксперты и знаменитости с радостью делятся своими секретами. Рекомендации по питанию дала и телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала, какие продукты употребляет ежедневно.

Вдохновили Машу Ефросинину на создание очередной "пятерочки" люди, которые сидели за соседним столиком в ресторане. Украинцы активно обсуждали рацион телеведущей, утверждая, что она вегетарианка, или же принимает только сырые продукты. Развенчать мифы взялась сама Маша Ефросинина, которая рассказала, какие топ-5 продуктов всегда в ее холодильнике.

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Фрукты

Питание от Маши Ефросининой

Многие люди считают, что фрукты низкокалорийные и не вредят фигуре. Маша Ефросинина взялась развенчивать этот миф, ведь продукт содержит много фруктозы, что иногда вреднее обычного сахара. Поэтому блогер и телеведущая советует не злоупотреблять фруктами и есть их до обеда.

"Фрукты могут повредить, ведь в них содержится много фруктозы, которая иногда еще больше вредит, чем сахар. Их нужно употреблять до обеда: до супа, котлет, гречневой каши, хлеба. Фрукты создают брожение, которое пагубно влияет на ваше пищеварение и выбрасывает токсины. А вот если за 20 минут до еды вы попробуете фруктовый салат, или банан, или яблоко, то ваш организм насытится, потому порция обеда будет меньше, и получит необходимые витамины", – утверждает Маша Ефросинина.

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Овощи

Полезные советы Маши Ефросининой

Маша Ефросинина делит овощи на сырые и приготовленные. Сырые овощи она рекомендует употреблять утром или днем, а уже на ужин эти продукты должны быть приготовлены – сварные или запеченные. По рекомендации телеведущей, овощи должны составлять более 70% ежедневного рациона.

Когда я сидела на диетах и ​​у меня была страшная зависимость от сладкого, диетологи рекомендовали даже конфету съедать с салатом, что меня очень шокировало. Они говорили, что большое количество салата, особенно зеленого, способно помочь переварить даже сложные углеводы,

– вспомнила Маша Ефросинина.

Телеведущая поделилась замечательным лайфхаком: овощи она принимает в супах-пюре, которые являются полезной альтернативой для ланча, заменив бутерброды или снеки.

Миндальный орех

Миндальный орех

В этих орехах много витаминов и полезных элементов. Миндаль еще называют женским, так как от него человек не набирает лишний вес. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом и есть не больше орехов, чем помещается в горстку.

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Злаки

Злаки стоит есть при похудении

"Я не слишком категорична против глютена. Отказ от него – это ерунда, потому что вы оставляете свой организм без клетчатки и многих микроэлементов, которые содержатся в злаках. Если же есть неперносимисть глютена, то стоит спасаться от него, в других случаях – ешьте его на здоровье", – рассказала Маша Ефросинина.

Звезда не советует есть круассаны, белый хлеб или булочки с начинками, а хлеб со злаками или кашу. Однако нужно это делать в первой половине дня.

Белки

Рацион Маши Ефросининой на 30 – 40% состоит из белков. Звезда поочередно ест рыбу, сыры и мясо птицы.

"Несколько раз в неделю я ем рыбу, реже мясо птицы и практически каждый день кусочек сыра или творога, или другой кисломолочный продукт", – призналась Маша Ефросинина.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой о здоровом питании: