17:23
28 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 19°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
Вєсті Кремля
22:25, 27 июля
Выпуск новостей за 22:00: Лунное затмение. Трагическое ДТП на Буковине
Вєсті.UA
22:48, 27 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Топ-5 продуктов для стройной фигуры, которые стоит есть каждый день: советы Маши Ефросининой

119 Читати новину українською
Советы Маши Ефросининой по питанию
Советы Маши Ефросининой по питанию / Фото из свободных источников

Правильное питание стало своеобразным трендом в мире. Поэтому блоггеры, эксперты и знаменитости с радостью делятся своими секретами. Рекомендации по питанию дала и телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала, какие продукты употребляет ежедневно.

Вдохновили Машу Ефросинину на создание очередной "пятерочки" люди, которые сидели за соседним столиком в ресторане. Украинцы активно обсуждали рацион телеведущей, утверждая, что она вегетарианка, или же принимает только сырые продукты. Развенчать мифы взялась сама Маша Ефросинина, которая рассказала, какие топ-5 продуктов всегда в ее холодильнике.

Читайте также: Ученые назвали алкогольный напиток, который помогает похудеть

Фрукты

Питание от Маши Ефросининой

Многие люди считают, что фрукты низкокалорийные и не вредят фигуре. Маша Ефросинина взялась развенчивать этот миф, ведь продукт содержит много фруктозы, что иногда вреднее обычного сахара. Поэтому блогер и телеведущая советует не злоупотреблять фруктами и есть их до обеда.

"Фрукты могут повредить, ведь в них содержится много фруктозы, которая иногда еще больше вредит, чем сахар. Их нужно употреблять до обеда: до супа, котлет, гречневой каши, хлеба. Фрукты создают брожение, которое пагубно влияет на ваше пищеварение и выбрасывает токсины. А вот если за 20 минут до еды вы попробуете фруктовый салат, или банан, или яблоко, то ваш организм насытится, потому порция обеда будет меньше, и получит необходимые витамины", – утверждает Маша Ефросинина.

Читайте также: Диетолог назвала ягоду, которую нужно есть ежедневно

Овощи

Полезные советы Маши Ефросининой

Маша Ефросинина делит овощи на сырые и приготовленные. Сырые овощи она рекомендует употреблять утром или днем, а уже на ужин эти продукты должны быть приготовлены – сварные или запеченные. По рекомендации телеведущей, овощи должны составлять более 70% ежедневного рациона.

Когда я сидела на диетах и ​​у меня была страшная зависимость от сладкого, диетологи рекомендовали даже конфету съедать с салатом, что меня очень шокировало. Они говорили, что большое количество салата, особенно зеленого, способно помочь переварить даже сложные углеводы,
– вспомнила Маша Ефросинина.

Телеведущая поделилась замечательным лайфхаком: овощи она принимает в супах-пюре, которые являются полезной альтернативой для ланча, заменив бутерброды или снеки.

Миндальный орех

Миндальный орех

В этих орехах много витаминов и полезных элементов. Миндаль еще называют женским, так как от него человек не набирает лишний вес. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом и есть не больше орехов, чем помещается в горстку.

Читайте также: Твердые сыры: польза и вред для организма

Злаки

Злаки стоит есть при похудении

"Я не слишком категорична против глютена. Отказ от него – это ерунда, потому что вы оставляете свой организм без клетчатки и многих микроэлементов, которые содержатся в злаках. Если же есть неперносимисть глютена, то стоит спасаться от него, в других случаях – ешьте его на здоровье", – рассказала Маша Ефросинина.

Звезда не советует есть круассаны, белый хлеб или булочки с начинками, а хлеб со злаками или кашу. Однако нужно это делать в первой половине дня.

Белки

Рацион Маши Ефросининой на 30 – 40% состоит из белков. Звезда поочередно ест рыбу, сыры и мясо птицы.

"Несколько раз в неделю я ем рыбу, реже мясо птицы и практически каждый день кусочек сыра или творога, или другой кисломолочный продукт", – призналась Маша Ефросинина.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой о здоровом питании:

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровье Здоровое питание Диеты Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сегодня, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сегодня, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
сегодня, 15:16 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 17786
Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
сегодня, 15:00 Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
Олександра Дрік
Жаркое лето на планете
сегодня, 12:51 Жаркое лето на планете
Борис Немировський
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук