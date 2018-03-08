Топ-5 продуктов, которые помогут женщинам сохранить красоту

Красота и здоровье требуют большого внимания от человека. Однако этим вопросом основном занимаются женщины, которые испытывают десятки методов, чтобы сохранить свою молодость и стройность.

Эксперты утверждают, что всего лишь 5 продуктов должны обязательно быть в рационе каждой женщины, которая стремится отлично выглядеть в любом возрасте. Об этом сообщает журнал Elle.

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Молочные продукты

Чем полезны молочные продукты

Французские женщины, которые славятся стройной фигурой, в своем рационе обязательно имеют сыры и йогурты. В основе этих продуктов кальций, который необходим организму для здоровья костей, зубов, волос и ногтей. Поэтому правильное потребление молочных продуктов помогает женщинам не только поддерживать здоровье, но и обеспечивает им хорошую осанку. Однако следует помнить, что чрезмерное поедание сыра может привести к ожирению. Поэтому диетологи советуют есть его не более 200 граммов в неделю.

Красная рыба

Красная рыба полезна для здоровья

Рыба содержит необходимые для женщины кислоты Омега-3. Именно они обеспечивают упругость и эластичность кожи. Поэтому, введя в рацион красную рыбу, женщина может забыть о преждевременных морщинах и надолго сохранит молодость своего лица. Для достижения такого эффекта диетологи советуют выбирать семгу, лосось или горбушу. Рыбу полезно употреблять минимум 2 раза в неделю.

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Продукты, содержащие витамин С

Цитрусовые фрукты: польза

Для поддержания женской красоты необходимо потреблять продукты, богатые витамином С. К этой категории относятся киви, цитрусовые, клюква и болгарский перец. Как известно, витамин С помогает поддерживать упругость кожи. Кроме этого, такие продукты укрепляют иммунную и нервную системы, повышает защитную функцию организма.

Брокколи

Брокколи полезно есть для женщин

Брокколи положительно влияет на нервную систему человека благодаря высокому содержанию витамина В. Регулярное употребление этого овоща помогает не только бороться с бактериями в организме, но и продлить свою молодость. Женщинам диетологи рекомендуют есть брокколи минимум 2 раза в неделю.

Горький шоколад

Чем полезен горький шоклад

Те женщины, которые отказались от сахара и сладостей, могут получать глюкозу от горького шоколада. Он богат магнием, марганем, медью, цинком и фосфором, помогает укрепить кости и нормализовать гормональный фон. Однако врачи рекомендуют есть не более 25 граммов шоколада в день.