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Топ-5 продуктов, которые стоит есть натощак

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Полезный завтрак
Полезный завтрак / Фото из свободных источников

Все чаще люди выбирают здоровое питание. В мире эта тенденция уже стала своеобразным трендом, поэтому диетологи и эксперты делятся тонкостями правильного питания.

Как известно, завтрак – один из важнейших приемов пищи. Поэтому эксперты советуют правильно выбирать продукты, которые человек потребляет утром. Поэтому диетологи рассказали, какие продукты можно есть натощак.

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Овсяная каша

Овсяная каша – полезный завтрак

Лучшим завтраком всегда считалась овсяная каша. Именно такая пища утром защитит желудок от соляной кислоты и поможет улучшить пищеварение. Кроме этого, овсяная каша содержит клетчатку, снижает уровень холестерина в организме. Если же человек не любит вкус овсянки, то ее можно дополнить сухофруктами или ягодами.

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Гречневая каша

Гречневую кашу полезно есть утром

Не только овсянка помогает наладить пищеварение человека. Такие же свойства имеет гречневая каша. Она мягко стимулирует кишечник, богатая белком, железом и витаминами.

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Кукурузная каша

Кукурузную кашу следует есть на завтрак

Тройку самых полезных для желудка каш закрывает кукурузная. Именно она обеспечивает длительное ощущение сытости, выводит соли и токсины из организма.

Яйца

Яичницу стоит есть на завтрак

Это не только еда холостяков, как обычно шутят, но и замечательный завтрак. Именно яичница быстро утоляет чувство голода. Поэтому человек в течение дня уменьшает количество еды, что помогает избавиться от лишних килограммов.

Бездрожжевой хлеб

Что следует есть на завтрак

Если во время диеты сложно исключить из рациона выпечку, то следует выбирать максимально полезный хлеб. Эксперты советуют есть цельнозерновой бездрожжевой хлеб, который не повредит желудок утром и поможет утолить голод.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: Cosmopolitan
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