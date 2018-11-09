Топ-5 продуктов, которые укрепят здоровье почек

Американские исследователи составили список продуктов, которые будут полезными для здоровья почек.

Эти продукты могут не только поддерживать работу почек, а и ее облегчать, пишет портал 24apteka.

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5. Кресс-салат

Он содержит каротин, витамины А, Е, С, К, D, РР, витамины группы B – почти все; минералы – фосфор, кальций, магний, железо, йод; белки, сахар, углеводы, эфирные масла.

4. Клюква

Ягоды клюквы помогут нормализовать и очистить почки. Они обладают мочегонным эффектом. Клюква мягко очистит почки от солей, песка и камней.



Клюква

3. Виноград

Этот продукт содержит большое количество калия. Виноград полезен не только для почек, но и для организма в целом.

2. Тыква

Благодаря этому продукту организм быстрее восстанавливается после перенесенных болезней, поскольку быстро выводит токсины из организма. Тыква обладает мочегонным эффектом.

1. Арбуз

Он имеет мочегонный эффект и полезен для очищения всего организма. Ягоду можно употреблять и при наличии почечных заболеваний, поскольку арбуз улучшает работу почек и нормализует кислотно-щелочной баланс.

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