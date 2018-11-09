11:50
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Топ-5 продуктов, которые укрепят здоровье почек

      34 Читати новину українською
      Топ-5 продуктов, которые укрепят здоровье почек
      Топ-5 продуктов, которые укрепят здоровье почек / blijfactief.be

      Американские исследователи составили список продуктов, которые будут полезными для здоровья почек.

      Эти продукты могут не только поддерживать работу почек, а и ее облегчать, пишет портал 24apteka.

      Читайте также: Выявили фактор, который значительно увеличивает риск развития старческого слабоумия

      5. Кресс-салат

      Он содержит каротин, витамины А, Е, С, К, D, РР, витамины группы B – почти все; минералы – фосфор, кальций, магний, железо, йод; белки, сахар, углеводы, эфирные масла.

      4. Клюква

      Ягоды клюквы помогут нормализовать и очистить почки. Они обладают мочегонным эффектом. Клюква мягко очистит почки от солей, песка и камней.

      Журавлина
      Клюква

      3. Виноград

      Этот продукт содержит большое количество калия. Виноград полезен не только для почек, но и для организма в целом.

      2. Тыква

      Благодаря этому продукту организм быстрее восстанавливается после перенесенных болезней, поскольку быстро выводит токсины из организма. Тыква обладает мочегонным эффектом.

      1. Арбуз

      Он имеет мочегонный эффект и полезен для очищения всего организма. Ягоду можно употреблять и при наличии почечных заболеваний, поскольку арбуз улучшает работу почек и нормализует кислотно-щелочной баланс.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Профилактика заболеваний Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      сегодня , 11:01 Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      Настя Сукач 732
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Не отреклись языка: топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском
      сегодня , 09:00 Не отреклись языка: топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском
      Юлія Девда
      "Укрпошта" – безнадійна
      сегодня , 08:40 "Укрпошта" – безнадійна
      Артем Овдієнко
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сегодня , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук