Топ-5 продуктов, от которых клонит в сон

То, что мы едим, буквально влияет на самочувствие, физическую и умственную работоспособность, качество иммунитета, обмен веществ. А еще еда может клонить в сон. И если вечером это хорошо, то днем может существенно мешать.

Одни продукты бодрят, а другие – вызывают усталость и апатию. Поэтому диетологи рассказали, какие продукты лучше всего употреблять вечером, передает Мedaboutme.

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1. Овощной салат утолит голод, а еще перед сном вы не съедите слишком много калорий, ведь большую часть суточной нормы калорий необходимо получать за завтраком и обедом.

В обед овощной салат, заправленный маслом или соусом, может спровоцировать сонливость и упадок сил – в нем мало калорийности для поддержания работоспособности.

Но если салата очень хочется – добавьте в него питательных ингредиентов: грибов, мяса, картофеля, бобовых, яиц, кукурузы.

2. Чашку молока не стоит пить в течение дня, ведь это напиток, от которого клонит в сон. С возрастом организму становится труднее усваивать молочный белок.

Освежиться можно кисломолочными продуктами, которые улучшают пищеварение, микрофлору и моторику кишечника.

3. Шоколадно-ореховый десерт содержит большое количество магния, а этот минерал расслабляет мышечные ткани.

4. Если и-за насыщенного рабочего графика в течение дня есть с задержками и на ходу – у вас не будет сил работать, организм захочет спать. И высококалорийный сытный ужин не спасет – это нарушит процесс сна, ведь желудок всю ночь будет перетравливать потребленную пищу.

5. Злоупотребление сладкими и калорийными продуктами питания в течение дня тоже не подарят заряд – сначала захочется вздремнуть.

Чем калорийнее блюдо, тем сильнее будет хотеться спать. Поэтому следите за суточной нормой калорий – это поможет сбалансировать питание и чувствовать себя бодро.

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