08:16
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
24°C 17°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Топ-5 продуктов, от которых клонит в сон

54 Читати новину українською
Топ-5 продуктов, от которых клонит в сон
Топ-5 продуктов, от которых клонит в сон / stm.net.ua

То, что мы едим, буквально влияет на самочувствие, физическую и умственную работоспособность, качество иммунитета, обмен веществ. А еще еда может клонить в сон. И если вечером это хорошо, то днем может существенно мешать.

Одни продукты бодрят, а другие – вызывают усталость и апатию. Поэтому диетологи рассказали, какие продукты лучше всего употреблять вечером, передает Мedaboutme.

Читайте также: 5 повседневных привычек, которые вызывают вздутие живота

1. Овощной салат утолит голод, а еще перед сном вы не съедите слишком много калорий, ведь большую часть суточной нормы калорий необходимо получать за завтраком и обедом.

В обед овощной салат, заправленный маслом или соусом, может спровоцировать сонливость и упадок сил – в нем мало калорийности для поддержания работоспособности.

Но если салата очень хочется – добавьте в него питательных ингредиентов: грибов, мяса, картофеля, бобовых, яиц, кукурузы.

via GIPHY

2. Чашку молока не стоит пить в течение дня, ведь это напиток, от которого клонит в сон. С возрастом организму становится труднее усваивать молочный белок.

Освежиться можно кисломолочными продуктами, которые улучшают пищеварение, микрофлору и моторику кишечника.

via GIPHY

3. Шоколадно-ореховый десерт содержит большое количество магния, а этот минерал расслабляет мышечные ткани.

4. Если и-за насыщенного рабочего графика в течение дня есть с задержками и на ходу – у вас не будет сил работать, организм захочет спать. И высококалорийный сытный ужин не спасет – это нарушит процесс сна, ведь желудок всю ночь будет перетравливать потребленную пищу.

5. Злоупотребление сладкими и калорийными продуктами питания в течение дня тоже не подарят заряд – сначала захочется вздремнуть.

Чем калорийнее блюдо, тем сильнее будет хотеться спать. Поэтому следите за суточной нормой калорий – это поможет сбалансировать питание и чувствовать себя бодро.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
сегодня, 08:07 Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
284
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 июля, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 423
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
19 июля, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
230
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
19 июля, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
189
Опасно для жизни: как в Украине процветает вредный бизнес
19 июля, 19:02 Опасно для жизни: как в Украине процветает вредный бизнес
Тетяна Бучок 323
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук