Топ-5 самых грязных мест в гостиницах

Американские биологи и медики обследовали несколько тысяч гостиничных номеров и установили, какие места являются наиболее загрязненными.

Идеальные условия для размножения имеет ванна, поэтому это самое грязное место гостиницы в списке, пишет New York Post. Также опасными являются душевые кабины, в них могут быть плесень и грибок.

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Вторым самым грязным местом в гостинице есть душевая насадка. Дело в том, что в ней может быть бактерия легионелла, которая может спровоцировать смертельные заболевания.

Унитаз в отелях часто загрязнен. На его поверхности могут быть инфекции, которые вызывают вирусные заболевания желудка.

Не стоит использовать пульты дистанционного управления, которыми часто пользуются люди, и не исключено, что не чистыми руками.

В "черный список" вошли кровать и мягкая мебель. Они могут распространять стафилококк, если их не обрабатывают должным образом. Плохо выстиранное белье может способствовать возникновению аллергии.

К слову, сегодня салоны красоты и парикмахерские предоставляют много услуг, которые должны быть не только высокого качества, но и безопасными для здоровья.