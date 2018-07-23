Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире

Подборка самых крутых научно-технических фестивалей со всей планеты.

Недавно в Киеве отгремел Atlas Weekend. И пока столица приходит в себя, тихонько напевая "Мне не всё равнооо", мы хотели бы продолжить фестивальную тему. Предлагаем вам подборку самых крутых научно-технических фестов со всего мира, которые не уступают самым драйвовым выступлениям звезд шоу-бизнеса. "Smart is a new sexy", – вы разве не слышали?

И сразу спойлер – Украина и здесь есть чем удивить.

Hannover Messe

Одна из крупнейших международных выставок промышленных технологий, которая происходит в немецком Ганновере с 1947 года. На выставке в 2009 году Немецкая компания Festo продемонстрировала автономных бионических роботов-пингвинов. Одни умеют плавать, а другие – летать. По неофициальным данным, именно компания Festo стала конструктором птицеподобных дронов, широко используемых спецслужбами США.

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В позапрошлом году в Ганновере был представлен робот-пианист Teotronico, созданный итальянским исследователем Маттео Суцци. Робот имеет 19 пальцев, которые позволяют играть быстрее людей. Но эта технология предназначена не для соревнования с людьми, а для помощи. Именно это и является ключевой идеей Hannover Messe.

Посетить следующую техновыставку можно с 1 по 5 апреля 2019 года.

Робот-пианист Teotronico – смотрите видео

World Science Festival

Лаборатории на улицах, в парках и музеях, научные дискуссии, интерактивные исследования и перформансы – это примерно то, что происходит с Нью-Йорком во время всемирного фестиваля науки.

В рамках World Science Festival на Манхэттене прохожие видели 12-тонный аквариум. Экспонат, который называется Ноloscenes, является серьезным месседжем об изменениях климата. В огромный аквариум, заполненный водой, погружается артист, и как ни в чем не бывало, выполняет повседневные домашние дела. Особую динамику придает то обстоятельство, что вода в аквариуме находится в движении, и постепенно опорожняет аквариум и снова наполняет его. Это не останется без внимания артиста, который должен отреагировать на изменение обстоятельств.

Ноloscenes – это метафора, отражающая последствия от потопа до глобального потепления. Какими перформансами будут удивлять дальше, узнаем в мае-2019.

Экспонат Ноloscenes

Geek Picnic

Бои роботов и лекции ученых-футурологов на свежем воздухе. Так выглядит крупнейший российский фестиваль, посвященный творчеству и технологиям. Недавно центральным событием Geek Picnic стал съезд людей, модифицировавших свое тело бионическими протезами. Среди них были активист Нил Харбиссон, первый человек с искусственным зрением Дженс Науманн, барабанщик с роботизированной рукой Джейсон Барнс. Также в 2017 году самым громким событием пикника стал приезд Ричарда Докинза. Автора термина "мэм" и книги "Бог как иллюзия".

В этом году фест проведут сразу в трех городах.

Смотрите промо Geek Picnic

CES

Consumer Electronics Show – это технологическая выставка, на которой известные компании и малоизвестные стартапы показывают новые продукты и прототипы.

В свое время повышенный интерес на CES вызвал робот София от компании Hanson Robotics. София может поддерживать несложные беседы с людьми, а на ее лице отражается до 60-ти различных эмоций. В прошлом году София получила подданство Саудовской Аравии и стала первым в мире роботом с паспортом. В этом году Софию усовершенствовали парой механических ног. Инженеры научили ее не только ходить, но и танцевать. На выставке увидели работа почти 200 тысяч человек. И, мы уверены, это не рекордное количество, 8-11 января в 2019 году посетителей CES будет еще больше.

Робот София – смотрите видео

Interpipe TechFest

Главное инженерное шоу Украины и самое большое техномероприятие Восточной Европы, которое происходит в Днепре уже третий год подряд. В этом году событие состоится 15-16 сентября.

Interpipe TechFest – единственное место в нашей стране, где можно своими руками прикоснуться к оборудованию, которое используется в космической и авиационной сфере. Из новинок 2017 года – на фестивале можно было посидеть в кабине машины управления гидроразрывом пласта, которая используется для добычи украинской нефти и газа. В этом году на фестивале впервые пройдет выставка-презентация научно-популярных книг Dnepr Book Show. Здесь презентуют книгу Леонида Каденюка, которую украинский космонавт не успел закончить при жизни.

Еще Interpipe TechFest известен среди фанов Lego как место, где строят сумасшедшие объекты. В 2017-м для фестиваля построили крупнейшую в Украине железную дорогу из Lego и "Звезду Смерти" высотой более двух метров! А 2018 планируют построить несколько фантастических объектов – Hogwarts Land, фигуры "Капитан Америка", "Железный человек" и "Человек-Оса".

Подробная программа мероприятия пока держится в секрете, но можно быть уверенными, что фестиваль не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

Смотрите видео Interpipe TechFest

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