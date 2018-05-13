Топ-5 самых ярких выступлений победителя Евровидения 2018 Нетты Барзилай

В Лиссабоне состоялось одно из самых ожидаемых событий года – Евровидение 2018. Победителем конкурса стала яркая и зажигательная девушка с нестандартной внешностью Нетта Барзилай, которая на шоу представляла Израиль.

Фееричное шоу Евровидение 2018 состоялось в португальском Лиссабоне. В финале 12 мая за первенство соревновались представители 26 стран. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) поборолись за победу на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал, как страна, которая победила в конкурсе в предыдущем году.

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По результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. На международном конкурсе артистка с нетипичной внешностью и манерой исполнения спела песню "Toy". Зажигательная композиция и яркое выступление стали ключом к победе Нетты Барзилай, а ее уникальное пение запомнится всем поклонникам Евровидения.

Выступление на международном конкурсе стало знаковым в карьере Нетты Барзилай. Поэтому его по праву можно считать самым эффектным и самым лучшим.

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

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За свою вокальную карьеру Нетта Барзилай прибегала к творческим экспериментам. Артистка не боялась смешивать разные стили и песни в одной композиции. Победительница Евровидения 2018 наполняла каждое выступление неповторимыми звуками, которые добавляли оригинальности ее выступления.

Вокалистка со стажем Нетта Барзилай решила принять участие в конкурсе "Следующая звезда", где удивляла судей и зрителей невероятным вокалом. Певица с легкостью победила в шоу, пройдя на Евровидение 2018.

Яркие выступления Нетти Барзилай в прямом эфире шоу настолько понравились зрителям, что они стали хитом сети. Благодаря конкурсу вокалистка получила славу и десятки тысяч поклонников. Каверы на известные хиты от Нетты Барзилай уже являются одними из самых популярных видео в YouTube. Сайт "24" подобрал самые яркие выступления победителя Евровидения 2018, в которых прослеживается многогранный талант уникальной Нетты Барзилай.

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – Tik Tok (смотрите видео выступления):

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – Rude Boy (смотрите видео выступления):

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – What Is Love (смотрите видео выступления):

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – Sing Hallelujah (смотрите видео выступления):

Напомним, что на Евровидении 2018 Украину представил талантливый певец MELOVIN с песней "Under The Ladder". В финале конкруса он получил 130 баллов и занял 17 место.