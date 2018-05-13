21:19
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Топ-5 самых ярких выступлений победителя Евровидения 2018 Нетты Барзилай

1448 Читати новину українською
Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай
Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай

В Лиссабоне состоялось одно из самых ожидаемых событий года – Евровидение 2018. Победителем конкурса стала яркая и зажигательная девушка с нестандартной внешностью Нетта Барзилай, которая на шоу представляла Израиль.

Фееричное шоу Евровидение 2018 состоялось в португальском Лиссабоне. В финале 12 мая за первенство соревновались представители 26 стран. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) поборолись за победу на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал, как страна, которая победила в конкурсе в предыдущем году.

Читайте также: Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай: биография певицы, которая покорила всю Европу

По результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. На международном конкурсе артистка с нетипичной внешностью и манерой исполнения спела песню "Toy". Зажигательная композиция и яркое выступление стали ключом к победе Нетты Барзилай, а ее уникальное пение запомнится всем поклонникам Евровидения.

Выступление на международном конкурсе стало знаковым в карьере Нетты Барзилай. Поэтому его по праву можно считать самым эффектным и самым лучшим.

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

 

Читайте также: Нетта Барзилай – Toy: текст и перевод песни для Евровидения 2018

За свою вокальную карьеру Нетта Барзилай прибегала к творческим экспериментам. Артистка не боялась смешивать разные стили и песни в одной композиции. Победительница Евровидения 2018 наполняла каждое выступление неповторимыми звуками, которые добавляли оригинальности ее выступления.

Вокалистка со стажем Нетта Барзилай решила принять участие в конкурсе "Следующая звезда", где удивляла судей и зрителей невероятным вокалом. Певица с легкостью победила в шоу, пройдя на Евровидение 2018.

Яркие выступления Нетти Барзилай в прямом эфире шоу настолько понравились зрителям, что они стали хитом сети. Благодаря конкурсу вокалистка получила славу и десятки тысяч поклонников. Каверы на известные хиты от Нетты Барзилай уже являются одними из самых популярных видео в YouTube. Сайт "24" подобрал самые яркие выступления победителя Евровидения 2018, в которых прослеживается многогранный талант уникальной Нетты Барзилай.

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – Tik Tok (смотрите видео выступления):

 

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – Rude Boy (смотрите видео выступления):

 

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – What Is Love (смотрите видео выступления):

 

Победитель Евровидения 2018: Израиль – Netta Barzilai – Sing Hallelujah (смотрите видео выступления):

 

Напомним, что на Евровидении 2018 Украину представил талантливый певец MELOVIN с песней "Under The Ladder". В финале конкруса он получил 130 баллов и занял 17 место.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Израиля Музыка Евровидение 2018 Евровидение Нетта Барзилай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 254
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 434
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1254
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 213
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук