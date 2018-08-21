Топ 5 самых модных сумок осени

Лето еще не закончилось, а на полках магазинов уже представлены вещи сезона осень-зима. Если вы запланировали обновить свой гардероб, то обратите внимание и добавьте к нему модных аксессуаров.

Авторы The Independent определили пять трендовых сумок, которые можно будет носить осенью, а также зимой.

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Сейчас на пике популярности модели сумок, навеянные стилем 90-х годов: логомания, мех и бисер.

Сумка из бисера

Допис, поширений Stephanie Broek (@stephaniebroek) 9 Сер 2018 р. о 9:39 PDT

Сумка с логотипом

Допис, поширений Deborah Reyner Sebag (@thedailydeb) 1 Сер 2018 р. о 5:41 PDT

Поясная сумка

Допис, поширений Erica Choi (@eggcanvas) 18 Сер 2018 р. о 8:48 PDT

Плетенная сумка

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas) 19 Сер 2018 р. о 7:08 PDT

Сумка из меха