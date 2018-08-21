Топ 5 самых модных сумок осени
Лето еще не закончилось, а на полках магазинов уже представлены вещи сезона осень-зима. Если вы запланировали обновить свой гардероб, то обратите внимание и добавьте к нему модных аксессуаров.
Авторы The Independent определили пять трендовых сумок, которые можно будет носить осенью, а также зимой.
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Сейчас на пике популярности модели сумок, навеянные стилем 90-х годов: логомания, мех и бисер.
Сумка из бисера
Сумка с логотипом
Поясная сумка
Плетенная сумка
Сумка из меха
Источник: 24 Канал
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