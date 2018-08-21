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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Топ 5 самых модных сумок осени

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Самые модные сумки осени
Самые модные сумки осени / The Independent

Лето еще не закончилось, а на полках магазинов уже представлены вещи сезона осень-зима. Если вы запланировали обновить свой гардероб, то обратите внимание и добавьте к нему модных аксессуаров.

Авторы The Independent определили пять трендовых сумок, которые можно будет носить осенью, а также зимой.

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Сейчас на пике популярности модели сумок, навеянные стилем 90-х годов: логомания, мех и бисер.

Сумка из бисера

Сумка с логотипом

Поясная сумка

 

Допис, поширений Erica Choi (@eggcanvas)

Плетенная сумка

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

Сумка из меха

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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