ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за всю историю

Ежегодно на рынке появляется все больше смартфонов. Иногда производителям удается найти удачную формулу, которая приводит к высокой популярности продукта. Сейчас уже можно составить рейтинг устройств, которые лучше всего продавались за все время. Стоит отметить, что в пятерку самых продаваемых смартфонов попали устройства только трех компаний.

Об этом сообщает Appleinsider.

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5. Samsung Galaxy S3 и iPhone 5



Samsung Galaxy S3

Пятое место разделили два устройства. Оба были представлены в 2012 году. Samsung удалось продать 70 миллионов Galaxy S3, а Apple продала 70 миллионов iPhone 5.



iPhone 5

Представив Galaxy S3 южнокорейская компания показала себя лидером на рынке смартфонов. Apple тогда впервые выпустила смартфон с 4-дюймовым экраном, который многим казался большим и привлекательным. Стоит отметить, что оба устройства получили потрясающий дизайн.

4. iPhone 7 и iPhone 7 Plus



iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Apple продала 78 миллионов этих устройств. Модели привлекали защитой от влаги и пыли, которые впервые появились в iPhone. Кроме того, iPhone 7 Plus радовал покупателей потрясающей двойной камерой.

3. Samsung Galaxy S4



Samsung Galaxy S4

В 2013 году Samsung выпустила Galaxy S4. Модель продалась в 80 миллионах экземпляров. Нельзя сказать, что смартфон выделялся чем-то особенным, но он стал достойным продолжением линейки Galaxy S.

2. Nokia 5230



Nokia 5230

Смартфон Nokia 5230 был выпущен в 2009 году. Это был очень простой и доступный сенсорный смартфон с резистивным экраном, который даже не поддерживал Wi-Fi. Устройство работало под управлением операционной системы Symbian, а диагональ его экрана составляла 3,2 дюйма.

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Nokia 5230 делал снимки с помощью 2-мегапиксельной камеры без вспышки. Несмотря на все это, было продано 150 миллионов таких устройств.

1. iPhone 6 и iPhone 6 Plus



iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Первые действительно большие смартфоны от Apple оказались на первом месте. Их было продано 220 миллионов, что выводит Apple далеко вперед.

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