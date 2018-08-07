09:51
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за всю историю

169 Читати новину українською
ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за всю историю
ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за всю историю / Фото из открытых источников

Ежегодно на рынке появляется все больше смартфонов. Иногда производителям удается найти удачную формулу, которая приводит к высокой популярности продукта. Сейчас уже можно составить рейтинг устройств, которые лучше всего продавались за все время. Стоит отметить, что в пятерку самых продаваемых смартфонов попали устройства только трех компаний.

Об этом сообщает Appleinsider.

Читайте также: ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле популярных брендов

5. Samsung Galaxy S3 и iPhone 5

Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3

Пятое место разделили два устройства. Оба были представлены в 2012 году. Samsung удалось продать 70 миллионов Galaxy S3, а Apple продала 70 миллионов iPhone 5.

iPhone 5
iPhone 5

Представив Galaxy S3 южнокорейская компания показала себя лидером на рынке смартфонов. Apple тогда впервые выпустила смартфон с 4-дюймовым экраном, который многим казался большим и привлекательным. Стоит отметить, что оба устройства получили потрясающий дизайн.

4. iPhone 7 и iPhone 7 Plus

iPhone 7 та iPhone 7 Plus
iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Apple продала 78 миллионов этих устройств. Модели привлекали защитой от влаги и пыли, которые впервые появились в iPhone. Кроме того, iPhone 7 Plus радовал покупателей потрясающей двойной камерой.

3. Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4

В 2013 году Samsung выпустила Galaxy S4. Модель продалась в 80 миллионах экземпляров. Нельзя сказать, что смартфон выделялся чем-то особенным, но он стал достойным продолжением линейки Galaxy S.

2. Nokia 5230

Nokia 5230
Nokia 5230

Смартфон Nokia 5230 был выпущен в 2009 году. Это был очень простой и доступный сенсорный смартфон с резистивным экраном, который даже не поддерживал Wi-Fi. Устройство работало под управлением операционной системы Symbian, а диагональ его экрана составляла 3,2 дюйма.

Читайте также: Самые лучшие смартфоны июля – рейтинг Техно 24

Nokia 5230 делал снимки с помощью 2-мегапиксельной камеры без вспышки. Несмотря на все это, было продано 150 миллионов таких устройств.

1. iPhone 6 и iPhone 6 Plus

iPhone 6 та iPhone 6 Plus
iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Первые действительно большие смартфоны от Apple оказались на первом месте. Их было продано 220  миллионов, что выводит Apple далеко вперед.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Apple Nokia Samsung iPhone
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сегодня, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
сегодня, 08:03 Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу
сегодня, 08:00 США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу
Іван Яковина
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 августа, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук