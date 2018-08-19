Топ-5 сексуальных образов Оли Поляковой: соблазнительные фото
Популярная украинская певица Оля Полякова, которую сторонники часто называют "супердлондинкой", любит щеголять горячими снимками. Соответствующие фото появляются на ее странице в Instagram и вызывают бурю восторга у пользователей сети.
Артистка умеет удивить поклонников яркими образами и пикантными нарядами. Чего только стоят сценические костюмы яркой Оли Поляковой, которые подчеркивают ее стройную талию и роскошные ноги.
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Однако не только гастрольные снимки Оли Поляковой покоряют сеть. Артистка публикует горячие кадры с отдыха, на которых она пикантно позирует перед камерой в купальнике. LifeStyle 24 решил подобрать Топ-5 самых сексуальных фото, которые Оля Полякова опубликовала от начала 2018 года.
Одесса
После зажигательного выступления в Одессе Оля Полякова, вероятно, решила понежиться на солнце. В ее блоге появились фото, на которых артистка позировала в белом купальнике, выбирая необычные позы. Певица использовала перила элитной яхты, игриво опираясь на них. Стоит отметить, что звезда показала идеально стройное тело, что вызвало восторг у пользователей сети.
Съемки фильма "Свингеры"
Кроме вокальной карьеры, Оля Полякова попробовала себя в роли актрисы. Звезда сыграла провокационную роль и фильме "Свингеры", где предстала перед зрителями в соблазнительных образах. Кадры со съемок пикантной киноленты Оля Полякова разместила в сети. Шквал комментариев звезда получила за фото с Дашей Астафьевой: обнаженные звезды позировали перед камерой в нижнем белье.
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Отдых на море
Как и большинство людей, Оля Полякова любит отдыхать. Особенно, если речь идет о пляжном уик-энде. Поэтому из ежегодных поездок артистка показывает соблазнительные фото в купальнике.
Так, в ее блоге появились кадры, на которых Оля Полякова предстала перед поклонниками в оранжевом пляжном наряде. Вероятно, фото были сделаны во время семейного отдыха в экзотической Шри-Ланке.
Шри-Ланка
В январе певица решила отправиться в солнечную и экзотическую Шри-Ланку. Из Азии Оля Полякова опубликовала роскошные фото в закрытых купальниках, которые подчеркнули ее аппетитные формы.
Рабочие будни
И даже рабочие будни Оли Поляковой на кадрах выглядят очень сексуально. Звезда опубликовала фото, на котором она сидела повернута спиной к камере. На фотографии певица одета в сексуальное белье. Выглядела Оля Полякова роскошно и в то же время загадочно.