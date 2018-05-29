Если вы любите сериалы, то вам будет интересно узнать, на какие интересные сериалы следует ожидать в первом месяце лета.

Сериалы, которые выйдут летом являются различными по жанрам, а сюжеты захватывают с первых минут.

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ТОП-5 сериалов, которые выйдут в июне

1. Поза

Кадр из сериала "Поза"

События разворачиваются внутри богемной среды Нью-Йорка, часть которой через несколько лет найдет славу и деньги, а другие долго не протянут из-за всевозможных зависимостей. Также особое внимание сконцентрировано на ЛГБТ-субкультуре, которую еще называют ball culture. В свое время это течение оказало значительное влияние на современных артистов.

Созданием сериала занимался автор "Американской истории ужасов" и "Американской истории преступлений" Райан Мерфи.

2. Диетлэнд

Кадр из сериала "Диетлэнд"

В центре сюжета пышнотелая журналистка, у которой множество комплексов. Все попытки сбросить лишний вес традиционным способом не увенчались успехом, поэтому у нее остается последняя надежда на операцию. Но прежде чем лечь под нож, она оказывается в центре феминистского скандала.

Смотрите трейлер к сериалу "Диетлэнд":

3. Странный ангел

Кадр из сериала "Странный ангел"

В центре сюжета эпатажный ученый и оккультист Джек Парсонс, который с юных лет увлекается реактивными движениями, начинает работать на химзаводе. Благодаря личным амбициям и таланту он становится одним из основателей Лаборатории реактивного движения. Но только этим его интересы не ограничились.

Смотрите трейлер к сериалу "Странный ангел":

4. Импульс

Кадр из сериала "Импульс"

Сюжет разворачивается вокруг 16-летней Генриетты, которая внезапно обнаружила, что она обладает даром телепортации. Это было бы замечательно, если бы героиня не проявила свои способности при трагических обстоятельствах, когда ее пытались изнасиловать.

Смотрите трейлер к сериалу "Импульс":

5. Пять точек

Кадр из сериала "Пять точек"

История разворачивается вокруг пяти старшеклассников из Чикаго, которым пришлось пережить весомые события. Каждый из них пережил этот опыт по-своему. Благодаря различным точкам зрения удастся восстановить события и ответить на вопрос: почему так произошло?