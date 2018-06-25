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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Топ-5 советов, которые помогут мозгу работать лучше

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Как прокачать мозг
Как прокачать мозг / Unsplash

Мозг, как и тело, для качественной работы требует тренировки, правильного режима и сбалансированного питания.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что чем старше становится человек, тем важнее следить за базовыми правилами здорового образа жизни. Также чиновник поделилась информацией, которая поможет держать мозг в тонусе.

Ходите, бегайте, танцуйте!

Врачи обычно советуют активный образ жизни и нормальные физические нагрузки людям любого возраста. Пожилым людям они особенно важны, ведь могут замедлить снижение умственных функций и развитие деменции.

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Регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозгу выделяется фактор роста, который способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому.

Питайтесь правильно

Здоровой и довольно доступной в Украине, особенно летом, есть Средиземноморская диета. Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия). А вот мясо стоит ограничить.

Откажитесь от алкоголя

Люди, которые совсем не употребляют алкоголь, имеют на 22% меньше шансов развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного.

Высыпайтесь

Люди, которые регулярно недосыпают, то есть спят меньше рекомендованных 7 – 8 часов ночью, имеют более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций.

Общайтесь

Крепкие социальные связи могут быть столь же важными и полезными, как физическая активность и здоровое питание. Постоянное общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции.

 

Теги: LifeStyle Ульяна Супрун Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 канал
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