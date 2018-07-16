Топ-5 способов оригинально сжигать лишние калории

Если не успеваете сделать утреннюю гимнастику, есть несколько вариантов сжечь калории за привычными делами.

1. Домашняя уборка для этого едва ли не лучший способ, передает 24apteka.

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Поскольку убирать любят далеко не все, в ней можно найти и другие положительные стороны. В частности, то, что во время уборки дома вы занимаетесь еще и легким фитнесом. Сожжете калорий не так уж и много, но и розимнетесь немного, и дом будет чистой.

2. Вариант "перед телевизором" также будет полезным, если его смотреть с пола, потягиваясь и меняя позы. Ведь растяжка мышц снимает стресс. А лежание на твердом полу затратнее по количеству сожженных калорий, чем сидя на мягком диване.

3. Самое простое, что можно сделать, это ходить пешком – в супермаркет, на работу, к друзьям в гости. Даже выйдите из автобуса на 2-3 остановки раньше и остальной путь пройдите пешком. Ходьба положительно влияет на сердце и помогает поддерживать себя в форме.

4. Говорите и делайте различные дела стоя – так вы будете сжигать на 50% больше калорий, чем сидя. Поэтому общаясь с подругами или родственниками по телефону, вставайте и ходите по комнате.

5. Пересядьте на велосипед – ездите на нем на работу, на рынок, в парк. Ведь за час езды на велосипеде вы сожжете больше калорий и получите много новых впечатлений.

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