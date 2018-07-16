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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Топ-5 способов оригинально сжигать лишние калории

73 Читати новину українською
Топ-5 способов сжигать лишние калории
Топ-5 способов сжигать лишние калории / abduzeedo.com

Если не успеваете сделать утреннюю гимнастику, есть несколько вариантов сжечь калории за привычными делами.

1. Домашняя уборка для этого едва ли не лучший способ, передает 24apteka.

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Поскольку убирать любят далеко не все, в ней можно найти и другие положительные стороны. В частности, то, что во время уборки дома вы занимаетесь еще и легким фитнесом. Сожжете калорий не так уж и много, но и розимнетесь немного, и дом будет чистой.

via GIPHY

2. Вариант "перед телевизором" также будет полезным, если его смотреть с пола, потягиваясь и меняя позы. Ведь растяжка мышц снимает стресс. А лежание на твердом полу затратнее по количеству сожженных калорий, чем сидя на мягком диване.

via GIPHY

3. Самое простое, что можно сделать, это ходить пешком – в супермаркет, на работу, к друзьям в гости. Даже выйдите из автобуса на 2-3 остановки раньше и остальной путь пройдите пешком. Ходьба положительно влияет на сердце и помогает поддерживать себя в форме.

via GIPHY

4. Говорите и делайте различные дела стоя – так вы будете сжигать на 50% больше калорий, чем сидя. Поэтому общаясь с подругами или родственниками по телефону, вставайте и ходите по комнате.

via GIPHY

5. Пересядьте на велосипед – ездите на нем на работу, на рынок, в парк. Ведь за час езды на велосипеде вы сожжете больше калорий и получите много новых впечатлений.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Красивое тело Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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