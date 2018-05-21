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Топ-5 способов сделать кофе более полезным

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Не добавляйте в кофе сахар
Не добавляйте в кофе сахар / Unsplash

Несмотря на некоторую пользу ежедневное потребление кофе может быть опасным для здоровья человека и провоцировать ряд недугов.

В частности, кофе может стать причиной диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, пишет Time.

Чтобы уменьшить вред от любимого многими напитка, диетологи рекомендуют придерживаться нескольких простых советов.

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Выпейте воды

Перед тем, как взяться за чашку кофе непременно выпейте стакан простой воды. Это уменьшит вред от мочегонного эффекта кофе и снизит шансы на обезвоживание.

Никаких искусственных подсластителей

Сахарозаменители, которые часто любят добавлять в кофе, на самом деле являются довольно вредными. От них лучше отказаться вообще.


Как сделать кофе полезным?

Меньше сахара

Как и в случае с сахарозаменителями, вредным будет не сам кофе, а то что вы в него положите. Старайтесь не добавлять больше ложки сахара в свою порцию кофе.

Будьте внимательными к молоку

Если пьете кофе с молоком – то выбирайте или такой, который приготовлен с растительным молоком или коровьим, но только в случае, если оно органическое.

Добавьте специй

Дополняйте свой кофе корицей, имбирем, мускатным орехом или гвоздикой. Эти специи хорошо влияют на организм, также они сделают кофе вкуснее и облегчат отказ от сахара.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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