Топ-5 способов сделать кофе более полезным
Несмотря на некоторую пользу ежедневное потребление кофе может быть опасным для здоровья человека и провоцировать ряд недугов.
В частности, кофе может стать причиной диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, пишет Time.
Чтобы уменьшить вред от любимого многими напитка, диетологи рекомендуют придерживаться нескольких простых советов.
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Выпейте воды
Перед тем, как взяться за чашку кофе непременно выпейте стакан простой воды. Это уменьшит вред от мочегонного эффекта кофе и снизит шансы на обезвоживание.
Никаких искусственных подсластителей
Сахарозаменители, которые часто любят добавлять в кофе, на самом деле являются довольно вредными. От них лучше отказаться вообще.
Как сделать кофе полезным?
Меньше сахара
Как и в случае с сахарозаменителями, вредным будет не сам кофе, а то что вы в него положите. Старайтесь не добавлять больше ложки сахара в свою порцию кофе.
Будьте внимательными к молоку
Если пьете кофе с молоком – то выбирайте или такой, который приготовлен с растительным молоком или коровьим, но только в случае, если оно органическое.
Добавьте специй
Дополняйте свой кофе корицей, имбирем, мускатным орехом или гвоздикой. Эти специи хорошо влияют на организм, также они сделают кофе вкуснее и облегчат отказ от сахара.