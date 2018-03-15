ТОП-5 стильных костюмов для женщин, которые будут в тренде весной 2018

После последних показов Недели моды в модных уголках мира, можно сказать, что жакеты и костюмы завоевывают внимание сторонников фэшн-индустрии.

Цветочные принты, строгие классические вытачки и нежные цвета – такими словами можно описать трендовые костюмы среди женщин в 2018 году.

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Сегодня разнообразные жакеты и вообще костюмы можно сочетать как с экстравагантными каблуками, так и даже с кроссовками. Звезды все чаще выбирают такую ​​одежду в своих street-style образах, сочетая их с различными аксессуарами.

Предлагаем обратить внимание на ТОП-5 стильных женских костюмов, которые придадут праздничного настроения в ваши будни! Что полезно, костюмы из коллекций следующих подборок можно приобрести в Украине в брендовых магазинах вашего города.

Mango – сезон весна 2018

Легкие цвета и крой костюмов уверенно завоевал последние коллекции модных брендов на подиумах Недели моды в 2018 году. Такие удобные и экстравагантные костюмы можно уверенно выбирать как для светского выхода на вечеринку, так и как обычный образ.

Zara – сезон весна 2018

"Клетка" стала настоящим хитом осени 2017 года и до сих пор уверенно продолжает оставаться в тренде этого сезона. Сочетая такой орнамент с зеленым цветом – вы станете настоящей королевой street-style образов!

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Reserved – сезон весна 2018

Когда, как не весной или летом одевать костюмы цвета небесной лазури? Замечательный классический образ обязательно должен остаться в вашем гардеробе как минимум на следующие 2 сезона. Экспериментируйте с аксессуарами, обувью и блузами, – и вы будете непревзойденными!

Bershka – сезон весна 2018

Стильные короткие шорты завоевали рынок модников 10 лет назад, однако вновь вернулись на подиумы и витрины магазинов, чтобы еще раз напомнить об удобстве и красоте такого образа. А полоска, которая всегда остается отличным орнаментом на одежде, идеально дополнит такой образ.

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Pull and bear – сезон весна 2018

Ну и куда же без любимого денима? Еще в таком замечательном цвете? Укороченная женская джинсовая куртка с принтом в красную и белую полоску выглядит очень эффектно. Интересные каблуки, аксессуары и макияж – и ваш образ весной запомнится всем надолго!