Топ-5 стран, которые больше всего потратили на военную сферу в 2018 году

В 2018 году военные расходы в мире выросли на 2,6% по сравнению с 2017-м – до 1,8 триллиона долларов. В частности, Украина выделила на военные нужды на 21% больше, чем годом ранее, а Россия из топ-5 рейтинга выбыла.

Авторы отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) отмечают, что финансирование военной сферы растет второй год подряд. Прошлогодние расходы составили 2,1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 239 долларов на человека, передает "Интерфакс-Украина".

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Топ-5 стран, которые больше всего потратили на армию в 2018 году:

Соединенные Штаты

Китай

Саудовская Аравия

Индия

Франция

Из всех мировых военных расходов на эти пять стран пришлось 60%. Хотя более целесообразно выделить США и Китай, потому что вместе их доля от мировых расходов составляет 50%. В 2018-м Штаты впервые увеличили финансирование военной сферы с 2010 года. А вот в Китае этот процесс не прекращается с 1995 года, то есть 24-й год подряд.

Сколько страны потратили на оборонную сферу в 2018-м:

США – $649 млрд (+4,6%)

Китай – $250 млрд (+5%)

Южная Корея – $201,1 млрд (+5,1%)

Индия – $66,5 млрд (+3,1%)

Российская Федерация – $61,4 млрд (-3,5%)

Турция – $19 млрд (-24%)

Польша – $11,6 млрд (+8,9%)

Пакистан – $11,4 млрд (+11%)

Украина – $4,8 млрд (+21%)

Выросли военные расходы в Болгарии, Латвии, Литве и Румынии – с 18 до 24%, в странах Южной Америки – на 3,1%. А вот в африканских странах, таких как Алжир, Ангола и Судан, финансирование на военные нужды существенно урезали – на 6,1%, 18% и 49% соответственно.

Саудовская Аравия хоть и не вылетела из рейтинга, но ее расходы сократились аж на 4,6 миллиарда долларов.

Военные расходы стран НАТО в сумме составили 963 миллиарда долларов, что эквивалентно 53% от мировых расходов.