Топ-5 украинцев, которые достигли профессиональных высот за рубежом
В их успех не верили, но результат удивил даже самых больших скептиков. Украинский эмигрант, получивший 4 Оскара, предприниматель, который заставил украинские села выписывать газеты, балетмейстер, чьи постановки собирали аншлаги на всех континентах. А есть женщины, которым суждено покорить особые вершины – самые высокие горы всех континентов и должность в Верховном суде США.
Дмитрий Темкин – композитор украинского происхождения, получивший четыре "Оскара"
В середине прошлого века имя Дмитрия Темкина было у всех на устах - выходец из украинского городка Кременчуг Полтавской губернии был известным создателем музыки к фильмам про ковбоев.
Критики не переставали удивляться, как ему удается так точно почувствовать дух прерий. Он коротко отвечал: "Потому что степь есть степь, а между казаками и ковбоями есть много общего".
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Мама Дмитрия – Мария Тартаковская преподавала игру на фортепиано, поэтому парень с детства наигрывал простые мелодии. К тринадцати годам его мастерство настолько возросло, что парня приняли в консерваторию в Петербурге. Чтобы заработать первые карманные деньги, аккомпанировал в кинотеатрах для немых фильмов этот опыт за десяток лет принесет ему немалые деньги. Позже к власти приходит большевистский режим, и музыкант принимает решение эмигрировать в Европу. Темкин учится в Берлине, гастролирует в Париже, а наслушавшись рассказов Шаляпина о "стране возможностей", уезжает в США.
Очередного музыканта Штаты встретили холодно – удалось лишь найти работу пианиста в балетной труппе. Ее руководитель Августина Раш вскоре станет женой Темкина и в конце концов проложит ему путь в Голливуд.
Дмитрий Темкин с женой
Как-то режиссеры "Метро Голдвин Майер" попросили Августину сделать для их мюзиклов несколько постановок. Музыку для них она, конечно же, доверила написать мужчине, и именно эти произведения привлекли внимание продюсеров. Начиная с 30-х годов, страну охватила Великая депрессия – население не имело денег посещать концерты, поэтому Темкин полностью посвящает себя киноиндустрии. Берется за любые заказы, часто они настолько мелкие, что имя даже не вписывают в титры. В 50-х годах он композитор с самыми высокими гонорарами.
1952-й год стал решающим – лента "Ровно в полдень" была под угрозой провала. С допремьерного показа кинокритики и пресса вышли разочарованными. Продюсеры ленты запустили на радиоротацию саундтрека из фильма и он тут же занял первые места в чартах, привлекая тем самым внимание публики. На церемонии "Оскар" Темкин забрал из рук Уолта Диснея сразу две награды: за музыкальное оформление и песню. Отшучивался, что чувствует себя, как мама замечательных близнецов.
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О его чувстве юмора говорил весь Голливуд. Темкин уверял, что написание музыки к фильму напоминает ему "приправление сельди сахаром", а когда окончательно надоедал вопрос о его европейском происхождении и американские вестерны, отвечал: "Иоганн Штраус вряд ли был отличным пловцом, но это не помешало ему написать вальс "Голубой Дунай". Комизма добавлял еще и его ужасный славянский акцент, который упорно никуда не исчезал. В конце концов он изрядно помогал в переговорах с продюсерами. На все их пожелания Дмитрий кивал головой, а когда приносил готовые ноты, оказывалось, что сделал по своему усмотрению и осторожно сказал: "Пожалуйста, не ненавидьте меня, но, возможно нам бы лучше ...".
Третий "Оскар" ему вручают в 55-м за фильм "Высокий и мощный". В написании музыки ему помогали Чайковский, Штаус, Бетховен и Моцарт.
Композитор Дмитрий Темкин
Процесс написания музыки проходил в несколько этапов. Сначала читал сценарий и определял мелодику фильма. Далее приходил на съемочную площадку и прислушивался к голосам актеров.Пытался, чтобы его мелодии подчеркивали тембр главных исполнителей. Когда монтаж был готов, просматривал ленту с секундомером, четко прописывая себе кульминационные моменты и продолжительность всех эпизодов. Далее писал музыку и наконец записывал ее вместе с оркестром.
Создав музыкальное оформление к более 160 лент, выходец из Полтавской области окончательно закрепил появление новой профессии – кинокомпозитора, для которого не нужно концертных залов и ярких афиш. Теперь их заменяют кинотеатры и финальные титры.
Как выглядел ансамбль Вирского, чьи выступления посещали Сальвадор Дали, президент Монако и Елизавета ІІ
Одесский балетмейстер Павел Вирский прославил украинский танец на весь мир. Он начал заниматься балетом только в 18 лет, что не помешало ему построить блестящую карьеру. Посмотреть на его постановки проходили Сальвадор Дали, Элизабет Тейлор, президент Монако и Елизавета II. Последняя даже приглашала танцоров в Букингемский дворец.
В одном и том же городе ансамбль Вирского мог давать по 10 концертов, но несмотря на это каждый раз собирать аншлаги. У кассы продажи билетов зачастую висела табличка "Раскуплено".
Главными критериями успеха для него стали дисциплина и мастерство. Последнее оттачивал на репетициях, которых обычно было по 2 в день, а то и 3. Обычный поклон они могли отрабатывать по несколько часов, что и говорить о сложных элементах. Чтобы научиться держать ровную линию, приходилось целыми днями крутиться в репетиционном зале. О дисциплине в ансамбле Вирского вообще ходили легенды.
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Хореограф начинал с собственного примера – например, никогда не опаздывал. Во время репетиции грозно ходил с палкой в руках и тут же замечал, если кто работал вполсилы.
Хореограф успевал все – придумать новый танец, переписать с дирижером мелодии, утвердить эскизы вышитых рубашек, проверить качество швов на них и выпросить у министров несколько квартир для солистов. Ансамбль забирал все время и силы, такой же отдачи требовал и от танцоров. Танцевальную программу Вирский разбавлял комедийными миниатюрами, которые требовали от ребят еще и актерского мастерства.
Иван Тиктор – медиа-король Галичины ХХ века
Если бы в 1920 году во львовской кофейне вы решили почитать прессу, то на выбор вам бы предложили десяток польских, еврейских, армянских газет и даже свеженькие журналы из Европы. Украиноязычных было немного. Скажем, газета "Дело". Это было серьезное аналитическое издание для галицкой интеллигенции, казалось, что конкуренцию им невозможно составить. Впрочем, Иван Тиктор и не собирался это делать.
В 30 лет, продав часть своего имущества, Тиктор выкупает права собственности на газету "Новое время", в которой печатают репортажи, исторические хроники, карикатуры и спортивные новости. Не обходят журналисты и политических тем, хитро маневрируя между запретами польской цензуры.
Реклама для газеты "Новое Время" (1936 год)
Когда газета набирает многотысячный тираж, у Тиктора вызревает еще более амбициозная идея – принести газеты в деревню. Издателя наперебой отговаривают, мол, это бесполезно, крестьяне бедные и не будут тратить 1 злотый в месяц на периодику.
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Но предприниматель находит способ заинтересовать читателей – в подарок к подписке шло страхование коровы на 120 злотых. Если с ней что-то случалось – венская страховая компания возвращала 70% ее стоимости. То, что казалось авантюрным делом – на самом деле принесло настоящий капитал. Тираж достиг неслыханных 40 тысяч экземпляров, что вывело еженедельник "Народное дело" в топ изданий Западной Украины.
Образец страницы еженедельника "Народное дело" (1918 год)
Издатель понимает – нужно и дальше расширять аудиторию. Вскоре для детей появляется месячник "Колокольчик" тиражом 30 тысяч экземпляров, и юмористический еженедельник "Комар", а это еще 7 тысяч экземпляров. Трудно было найти галицкую семью, которая бы не покупала подписку на хотя бы одно издание Тиктора.
Обложка журнала "Колокольчик" (1931 год)
Реклама для газеты "Комар" (1936 год)
В условиях отсутствия конкуренции он создает медийный концерн "Украинская пресса". Чтобы удерживать масштабы, предприимчивый украинец закупает лучшее печатное оборудование и машины для развозки газет. Именно в редакции Тиктора впервые во Львове появляется телефон. На него работает более сотни человек и более три тысячи корреспондентов, в том числе в Европе.
Реклама для публикации "Украинской Прессы" на обложке издания "Любительский театр" (Львов, 1936 год)
Свой успех издатель пытается использовать и для просветительской деятельности. Финансирует общественные организации "Просвита" и "Родная школа", а вместе с историком Крипьякевичем издает "Историю Украины", "История украинской культуры" и "Истории украинского войска". Когда издательское дело уже крепко стоит на ногах, Тиктор еще и открывает производство кофе из цикория – отличное решение, учитывая, что рекламу его кофе ежедневно видели десятки тысяч людей.
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В то время подобных истории успеха среди украинцев было немного, пример Тиктора вдохновлял. Впрочем, сентябрь 1939 в один миг перечеркнет дальнейшие планы издателя.
По пакту Молотова – Риббентропа Западная Украина переходит Советскому Союзу. Новая власть первым делом берется за прессу. Конфискует помещения концерна, типографию и даже запасы бумаги. Это все перейдет к новой газете "Свободная Украина".
Однако Тиктор не сдавался. Он продолжал издавать украиноязычные издания в Польше, Австрии и Канаде. Но в Украину издатель больше не вернулся.
Татьяна Яловчак – первая украинка, которая побывала на самых высоких вершинах всех континентов
Ее биография напоминает мотивационный фильм, где герой благодаря невероятной силе воли достигает цели. Судите сами, впервые подняться на гору в 29 лет, а в 36 – уже покорить стремительные вершины каждого материка.
Вряд ли стоя на вершине Мачу-Пикчу в Перу, украинка представляла себя профессиональной альпинисткой. Просто горы стали любимым способом отдыха, и чем больше их становилось, тем труднее было устоять перед следующим маршрутом.
2012 год самая высокая точка Африки – Килиманджаро. Еще через год Эльбрус - самая высокая гора Европы. В 2015 году – Аконкагуа – пик Южной Америки.
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Как-то Татьяне рассказали, что на Эвересте еще никогда не было украинок. 18 мужчин, но ни одной женщины. Цель конечно – заманчивая, но Татьяна слишком хорошо осознавала, каких ресурсов это требует: физических и финансовых. Поэтому сосредоточилась на других – пусть и меньших, но реальных.
Так случится, что толчком к восхождению на крышу мира станут боевые действия на востоке Украины. В июне 2014 года, приземлившись в аэропорту Борисполь, Яловчак узнала, что родной Донецк перешел под контроль сепаратистов. В одно мгновение Татьяна потеряла и дом возле Донецкого аэропорта, и туристическую фирму, владелицей которой была.
Нужно было начинать все сначала. Татьяна спросила себя, что ей приносит больше радости в жизни – ответ был прост: горы. И если обстоятельства перевернули ее жизнь с ног на голову, то новый этап она начнет с мечты – с Джомолунгмы. Оставалось только найти 60 тысяч долларов.
Татьяна искала спонсоров, обращалась и к политикам, и к президенту, впрочем безрезультатно. В нее не верили. Тогда она продала свою донецкую квартиру и отправилась в Непал. Вот только не одна. На те же даты запланировала восхождение еще одна украинка – Ирина Галай.
Устраивать гонки на горе, которая и так усеяна трупами, Татьяна не захотела. Их команда уступила. После таких усилий и жизненных испытаний Татьяна подняла украинский рушник на самой вершине планеты, но она была второй. Еще один повод показать характер.
Украинка Татьяна Яловчак поднимает вышитый рушник на Эвересте
2017-й спортсменка завершила в статусе альпинистки номер один, покорив вершины Аляски, Австралии, Океании и Антарктиды, Яловчак сделала невозможное, стала первой украинкой, выполнившей программу "Семь вершин"
"Мы закрыли программу. Я горжусь, что украинка", – гордо заявила она.
Рус Гинсбург – дочь одессита, которая стала верховным судьей США
Такой бешеной популярности позавидуют даже голливудские звезды. За книгами Рус Бейдер Гинсбург выстраиваются длинные очереди, и документальный фильм бьет кассовые сборы. При этом ей 85 лет, что делает ее старейшей служительницей Фемиды в Верховном суде.
Она быстрее всех выносит решение по своим делам, поэтому снимать с должности ее никто не собирается.
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Рус родилась в семье одесского эмигранта и мамы-австрийки, которая отмечала что нужно всегда оставаться леди, то есть уметь контролировать свои эмоции. Конечно, хорошо встретить принца на своем пути, но если такого не произойдет – уметь себя прокормить. Что ж, так называемого принца – Мартина Гинсбурга – она же встретила, когда училась на юридическом факультете.
Рус Бейдер Гинсбург с мужем
У нее был диплом с самыми высокими на оценками потоке, но работу никто не предлагал. Вообще, на это 2 причины – она женщина, да еще и мать 4-летней дочери. Таких работниц юридические фирмы не хотели. Профессоры Рус даже угрожали компаниям, что больше не будут присылать им своих выпускников, если те не примут их лучшую студентку. Такая стратегия подействовала.
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Так началась ее юридическая карьера, а уже в 1993 году Билл Клинтон предложил ей кресло в Верховном суде США. Так Рус стала второй в истории женщиной на такой должности.
В своей деятельности Рус всегда боролась за равные права для чернокожего населения и женщин. Сама вспоминала, что на первой работе ей платили меньше, мол, у нее муж хорошо зарабатывает. Что и говорить, но даже судейская мантия сшита с расчетом, что ее будет носить мужчина, поэтому на горловине имеется вырез, открывающий воротничок рубашки и галстук. Она решила добавить элегантности – собрала целую коллекцию воротничков из кружева, бисера или камней. Именно они сформировали ее стиль.
В 99-м году у нее диагностировали рак, через 10 лет – другой. Каждый раз ее борьба с недугом продолжалась без отрыва от работы.
Как можно поддерживать столь хорошую физическую форму? Рус не скрывает – радушно приглашает журналистов на свои тренировки: 20 отжиманий, планка по 30 секунд на одной ноге, и все под звуки классической оперы. Петь она не умеет, но на груди гордо носит надпись "Супер дева".