Топ-5 украинцев, которые достигли профессиональных высот за рубежом

В середине прошлого века имя Дмитрия Темкина было у всех на устах - выходец из украинского городка Кременчуг Полтавской губернии был известным создателем музыки к фильмам про ковбоев.

Критики не переставали удивляться, как ему удается так точно почувствовать дух прерий. Он коротко отвечал: "Потому что степь есть степь, а между казаками и ковбоями есть много общего".

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Мама Дмитрия – Мария Тартаковская преподавала игру на фортепиано, поэтому парень с детства наигрывал простые мелодии. К тринадцати годам его мастерство настолько возросло, что парня приняли в консерваторию в Петербурге. Чтобы заработать первые карманные деньги, аккомпанировал в кинотеатрах для немых фильмов этот опыт за десяток лет принесет ему немалые деньги. Позже к власти приходит большевистский режим, и музыкант принимает решение эмигрировать в Европу. Темкин учится в Берлине, гастролирует в Париже, а наслушавшись рассказов Шаляпина о "стране возможностей", уезжает в США.

Очередного музыканта Штаты встретили холодно – удалось лишь найти работу пианиста в балетной труппе. Ее руководитель Августина Раш вскоре станет женой Темкина и в конце концов проложит ему путь в Голливуд.



Дмитрий Темкин с женой

Как-то режиссеры "Метро Голдвин Майер" попросили Августину сделать для их мюзиклов несколько постановок. Музыку для них она, конечно же, доверила написать мужчине, и именно эти произведения привлекли внимание продюсеров. Начиная с 30-х годов, страну охватила Великая депрессия – население не имело денег посещать концерты, поэтому Темкин полностью посвящает себя киноиндустрии. Берется за любые заказы, часто они настолько мелкие, что имя даже не вписывают в титры. В 50-х годах он композитор с самыми высокими гонорарами.

1952-й год стал решающим – лента "Ровно в полдень" была под угрозой провала. С допремьерного показа кинокритики и пресса вышли разочарованными. Продюсеры ленты запустили на радиоротацию саундтрека из фильма и он тут же занял первые места в чартах, привлекая тем самым внимание публики. На церемонии "Оскар" Темкин забрал из рук Уолта Диснея сразу две награды: за музыкальное оформление и песню. Отшучивался, что чувствует себя, как мама замечательных близнецов.

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О его чувстве юмора говорил весь Голливуд. Темкин уверял, что написание музыки к фильму напоминает ему "приправление сельди сахаром", а когда окончательно надоедал вопрос о его европейском происхождении и американские вестерны, отвечал: "Иоганн Штраус вряд ли был отличным пловцом, но это не помешало ему написать вальс "Голубой Дунай". Комизма добавлял еще и его ужасный славянский акцент, который упорно никуда не исчезал. В конце концов он изрядно помогал в переговорах с продюсерами. На все их пожелания Дмитрий кивал головой, а когда приносил готовые ноты, оказывалось, что сделал по своему усмотрению и осторожно сказал: "Пожалуйста, не ненавидьте меня, но, возможно нам бы лучше ...".

Третий "Оскар" ему вручают в 55-м за фильм "Высокий и мощный". В написании музыки ему помогали Чайковский, Штаус, Бетховен и Моцарт.



Композитор Дмитрий Темкин

Процесс написания музыки проходил в несколько этапов. Сначала читал сценарий и определял мелодику фильма. Далее приходил на съемочную площадку и прислушивался к голосам актеров.Пытался, чтобы его мелодии подчеркивали тембр главных исполнителей. Когда монтаж был готов, просматривал ленту с секундомером, четко прописывая себе кульминационные моменты и продолжительность всех эпизодов. Далее писал музыку и наконец записывал ее вместе с оркестром.

Создав музыкальное оформление к более 160 лент, выходец из Полтавской области окончательно закрепил появление новой профессии – кинокомпозитора, для которого не нужно концертных залов и ярких афиш. Теперь их заменяют кинотеатры и финальные титры.

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