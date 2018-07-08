Топ-5 украинских героев, которые сделали настоящий переворот в своей профессии

Им пришлось изрядно потрудиться. Они первыми ввели европейские архитектурные традиции в императорской Кореи, умудрялись захватить в свои руки больше бриллиантов, чем есть в королей, создали новый визуальный образ нью-йоркского балета, ошеломили своими скульптурами и изменили представление о том, как выглядит мяч в баскетболе.

Исидор Хорвин – украинец, который основал уважаемую в США фирму по производству кожи

Исидор Хорвин, а на самом деле Горовиц, ловко обрабатывал кожу еще на окраинах Киева, поэтому когда в 1893 году эмигрировал в США, без труда нашел работу. В то время в Чикаго действовало немало боен, а соответственно вокруг них процветали заготовители кожи.

Было время, когда в этом городе было более 40 таких фабрик. Отдав одной из них 12 лет, он в 1905 году наконец откроет собственное предприятие. Главным товаром была кожа для точения лезвий к бритью, вот только когда изобрели традиционные станковые лезвия, спрос на них начал резко падать. Бывший киевлянин сосредоточился на производстве кожи для обуви и одежды. Объемы росли, и компания переехала в отдельное шести-этажное здание.



Семья Хорвин

В 1938 году американские военно-морские силы выберут его кожу для пошива водонепроницаемой обуви для Северо-Африканской кампании начала 40-х. К тому же в это время их постоянными клиентами были автопроизводители. Дело в том, что раньше вместо резиновых прокладок и уплотнителей использовали кожу. В архивах компании до сих пор хранят уже пожелтевший лист со списком клиентов, среди которых "Форд", "Крайслер", "Шевроле" и "Бьюик".

В семье подрастали двое сыновей, которых киевлянин с детства учил овладевать ремеслом. Вот только Арнольду и Ральфу не слишком хотелось возиться с кожей. Выпускников Гарвардской юридической школы тянуло ... к американскому футболу.

Ребята даже играли в профессиональной лиге, но чтобы мама Роза не узнала об их карьере, попросили руководство клуба называть их под вымышленной фамилией. Тогда репутация игроков приравнивалась к грабителям поездов.

Кто бы мог подумать, но это тайное увлечение принесет компании один из самых успешных контрактов в их истории. В те времена мячи для игры делали из обычной кожи, она была гладкая, поэтому ловить их было сложно, особенно в дождь. Арнольд, который в то время даже тренировал команду Гарварда, изобрел на предприятии отца совершенно новый тип кожи с зернистой поверхностью.



Мяч из кожи Horween

В 1941 году компания Wilson – легендарный производитель спортивного снаряжения – подписала с Хорвинамы контракт и с тех пор все спортсмены Американской футбольной лиги охотятся за овальными мячами из чикагской кожи. То же, кстати, и с баскетбольными мячами – рельеф кожи здесь практически идентичен. Компания Spalding (Спалдинг), которая является главным поставщиком мячей для NBA, тоже давний клиент семьи с украинскими корнями.

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Что и говорить, но Хорвины с особым вниманием несколько десятилетий наблюдали за инаугурацией Рональда Рейгана, Буша старшего и младшего и Билла Клинтона. Готовя специальные ботинки для вновь избранных гарантов, известный производитель обуви Аллен Эдмондс, отбирал материал именно на их фабрике.

За свою более чем столетнюю историю, здесь особо ничего и не меняется – тот же дом и те же технологии. По-прежнему по рецептам Исидора готовят дубильные настои из коры дуба и каштана и на несколько месяцев замачивают в них кожу. Вручную промазывают маслом, полируют и высушивают – полный цикл. Это очень дорогое производство, если его удешевить – ухудшится качество. А терять репутацию, созданную уже пятью поколениями Хорвинов, никто не станет. В Чикаго они остались единственными, поэтому надо держать марку.

Как украинец Афанасий Середин-Сабатин стал первым европейским архитектором в Корее

Парень родился в городке Лубны Полтавской губернии, где отец владел небольшим поместьем, а мать была простой женщиной из рода запорожских казаков. Их брак оказался не продолжительным. Мачеха же пасынка невзлюбила, что заставило Афанасия уже в 14 лет перебраться в Петербург к своему дяде.

На деньги отца рассчитывать он не мог, поэтому закончил бесплатные мореходные классы и получил свидетельство штурмана дальнего плавания, а в Академии искусств прошел вечерние курсы рисования. Вот и все. С таким багажом знаний 23-летний Афанасий прибудет в Корею.



Афанасий Середин-Сабатин

Немецкий барон быстро разглядел потенциал украинца и принял его на работу землемером и прорабом, а потом еще и доверил возведение здания для морской таможни. Мелкие проекты позволили накопить практический опыт, так что в 1890 году Середина-Сабатина выбирают архитектором для сооружения здания Российской дипломатической миссии. Оно стало настоящей революцией. Во-первых, его построил первый в Корее иностранный архитектор.

Во-вторых же, здание напоминало итальянскую виллу, поэтому стала первым образцом европейского строительного искусства в Сеуле, и напоследок – от него спускался первый общественный парк Кореи. Ранее прогулки в тени раскидистых деревьев были привилегией только королевской семьи.

Это здание стало визитной карточкой Афанасия, и с тех пор количество заказов стремительно росло, причем преимущественно от главного монарха – Коджона.

В 1897 году украинец строит Ворота независимости, которые стали символом преодоления многовековой зависимости от Китая. Для Европы традиция сооружать арки к памятным событиям была привычной, а для корейцев стала новинкой. Именно за умение сочетать азиатский и европейский стиль Афанасия ценили больше всего. Страна только начинала открываться миру, поэтому в архитектуре пыталась отказываться от навязанной Китаем культуры.

Показательно, что даже для императорского комплекса Кенунгун Середин-Сабатини построил 4 дворца в европейско-азиатском стиле – это было окончательным сигналом, что верхушка страны принимает западные традиции.

До наших дней сохранился только дворец Чонгванхон – "Павильон умиротворенного созерцания", где император принимал послов иностранных государств, пил кофе и слушал исполнителей, которые играли на европейских музыкальных инструментах.

Последним известным творением Сабатина был первый европейский отель Кореи Sontag – построенный за счет немки Антуанетты Зонтаг. Именно здесь любили останавливаться дипломаты, предприниматели и путешественники.

Гарри Уинстон — самый известный ювелир ХХ века родом из Украины

В ленте "Джентльмены предпочитают блондинок", где Мэрилин Монро поет, что бриллианты лучшие друзья девушек, в одном припеве актриса произнесет:"Гарри Уинстон, расскажет мне все о них". И хоть в этот момент на ней были драгоценности другого бренда, но в те времена бриллианты больше всего ассоциировались именно с его именем.

В 24 года Гарри открывает собственную фирму. На тот момент денег было не слишком много. Единственное, что он мог себе позволить – скупать с молотка фамильные драгоценности американских магнатов. Преимущественно это старомодные украшения, которые богачи уже не желали надевать. Гарри вместо этого вынимает камешки, переплавляет металлы и компонует их в совершенно новом дизайне.

Бизнес процветает, и в 1932 году Уинстон открывает ателье на главной улице Нью-Йорка – 5 Avenue. За три года произойдет переломный момент, что обеспечит ему неофициальный титул короля бриллиантов. За 700 тысяч долларов ему удастся приобрести, на то время, третий по величине камень в мире – Джонкер. Обычно такие камни прибирали себе к рукам королевские семьи, но после Первой мировой времена и приоритеты изменились.

Сразу начались дебаты, как безопаснее переправить его из Южной Африки. Решение Уинстона ошеломит всех: бесценный пакет отправят обычной почтой. Доставка обойдется ювелиру в 64 цента. В течение года камень исследовали, чтобы понять, как лучше его разделить. В итоге получилось 12 камней, за которые ювелир выручил 12 миллионов.

Эта история долго не сходила с газетных полос, журналисты смаковали мельчайшие подробности. Уинстон поймет, что такие камни приносят ему не только деньги, но и славу. Через его руки пройдет треть самых известных и крупных бриллиантов ХХ века. Президент Варгас, Либертадор, Индийский бриолет, который украшал головной убор Махараджи.

Самым знаковым в этой коллекции станет бриллиант "Хоуп". Он принадлежал французскому королю и королеве Марии-Антуанетте и Людовику 14-му, после революции перешел к Англии во владение короля Георга IV, а затем оказался у владельца издания Вашингтон пост. За этим камнем закрепилась дурная слава, судьба всех его владельцев была трагической. Возможно, чтобы развеять проклятие, Гарри передаст этот клад в Зал драгоценных камней и минералов. И снова через обычное почтовое отделение за 152 доллара.



Гарри Уинстон держит бриллиант "Хоуп"

Страховая компания запретит ювелиру фотографироваться. В газетах могли появляться фотографии только со спины. 1952 года журнал Life подсчитает, что во владениях Гарри была вторая по величине коллекция исторических камней после британской королевской семьи. В конце концов, его клиентками были Елизавета вторая и герцогиня Виндзорская.

С кольцом от Гарри Уинстона Ричард Бартон делал предложение Элизабет Тейлор, как и богач Аристотель Онассис Жаклин Кеннеди.

Ювелир прилагал все усилия, чтобы о его украшения не переставали говорить. И именно он первым догадался занимать голливудским звездам драгоценности для церемонии "Оскар". Впервые это произошло еще в 1944 году и продолжается до сих пор.



Шарлиз Терон

Находчивый ювелир любил повторять: "Люди будут заглядываться. Пусть украшения будут стоящими того."

Александр Архипенко – украинский скульптор, чьи работы продаются за миллионы долларов

Его работы поражают новизной – вместо реалистичности изображения– динамические и одновременно лаконичные образы, вогнутые линии вместо выпуклых и так называемая концепция "пустого пространства", когда, например, вместо лица или живота – пустота.

В мае 1933 года, когда в Чикаго проходила Всемирный ярмарка Столетнего прогресса, каждая страна пыталась лучше себя представить. Здесь были поселения индейцев, дворцы Майя, кружили американские горки, летали дирижабли, а передвигаться между павильонами можно было по канатной дороге. Вокруг только и было разговоров о культурной самобытности и новации в науке.



Александр Архипенко с новой скульптурой

Украинцы тоже приняли участие в выставке – демонстрировали свое национальную одежду и танцы, но наибольшей ценностью нашего павильона стала выставка скульптур Александра Архипенко, чьи работы изменили традиционное представление о скульптуре.

Александр Архипенко родился в Киеве – отец Порфирий был профессором-инженером Киевского университета, а дед – иконописцем. Интересно, что парень в своем творчестве как раз и объединит искусство с инженерными решениями. В 1902 году поступает в Киевское художественное училище Николая Мурашко, где проучился 3 года. В 19 лет продолжает учебу в Москве, не догадываясь, что навсегда покидает родной город.



Александр Архипенко и Фрэнсис Грей

Он уже тогда искал оригинальные формы, стремился по-новому изображать реальность, но не находил поддержки ни среди московских преподавателей, ни парижских, – во Францию ​​он переехал в 1908 году. Так приходит решение учиться в стенах Лувра, при этом его привлекают не работы Родена или других признанных мастеров, а скульптуры древних греков, египтян и ассирийцев. В то время Пикассо положил начало новому течению кубизма и так случится, что как раз украинец этот стиль перенесет и в скульптуру.

Скульптору исполнилось всего 23 года, а выставка его работ уже путешествует по Европе, в том же году он открывает собственную школу в Париже. Публика еще не всегда была готова воспринимать такой подход, но резонанс в Европе ему был обеспечен.

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В 1920 году Архипенко станет первым украинцем, который примет участие в Венецианском биеннале, хотя местный кардинал утверждал, что художник "искажает созданное Богом подобие человека". За год свою школу открывает и в Берлине, и тут же продолжает эксперименты. Вместо классических бронзы и мрамора, в своих скульптурах использует дерево, стекло и металл, а порой и раскрашивает свои работы.

После того как его выставка побывала в Нью-Йорке, Архипенко тоже решает податься с женой в США. На тот момент у него еще был украинский паспорт, но за 5 лет скульптору выдадут новый – уже с американским гражданством.





Скульптура Александра Архипенка

Именно за океаном проявится и инженерный талант скульптора. Ему пришло в голову создавать механические картины – так называемая "архипентура", где специальный механизм прокручивал цветные полоски таким образом, чтобы создавалось новое изображение. Тогда это была настоящая новинка, за которую художник даже получил патент на 17 лет. Подобную технологию сейчас используют в билблордах. В этом и был весь секрет его творчества – постоянный поиск новых идей, форм и пропорций. Своим студентам повторял, что художник должен творить, а не воспроизводить.

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И хотя с Украиной Архипенко разделяли тысячи километров, он не терял контакты с отечественными художниками. Разрабатывал памятники Франко, Шевченко и князю Владимиру, а узнав, что в Украине Голодомор, отдал одну из скульптур на главный приз лотереи, чтобы передать вырученные средства жертвам.

В конце жизни интерес к его скульптурам погас, семья выживала разве что за счет занятий с учениками. Зато уже в двухтысячных 4 его скульптуры собирали семизначные суммы на аукционах Кристис. Так, "Женщину, которая расчесывает волосы" продали за более чем 2 миллиона долларов, "Голубую танцовщицу" за 1 миллион 700 тысяч, на несколько тысяч меньше отдали за "Симметричный торс" и за полтора миллиона приобрели "Голливудский торс".

Варвара Каринская – модельер из Харькова, которая получила Оскар за свои костюмы

В феврале 1949 года во время 21 церемонии Академии киноискусств на сцену поднялась Элизабет Тейлор, чтобы впервые в истории Оскара объявить номинацию "Лучший костюм". Тогда еще даже разделяли победителей в черно-белом и цветном кино. Заветную статуэтку получили Варвара Каринская и Дороти Джекинз за цветную ленту "Жанна д'Арк" с Ингрид Бергман.

Невероятное признание для украинки, которая всего 10 лет назад ступила на американский континент. Впрочем, больше всего Штаты запомнят Каринскую как основательницу и главного дизайнера костюмерной мастерской для труппы New York city ballet.

В тканях она хорошо разбиралась еще с детства, ее отец был харьковским текстильным магнатом, кроме того увлекалась девушка еще и вышивкой. Полагаться лишь на семейное состояние Варвара не хотела, поэтому в Харьковском университете получила диплом юриста. В непростые времена революций и постоянной смены власти в начале 1920 годов, ей удалось начать собственное дело.

Сначала это были салоны, куда интеллигенция в 5 часов приходила пить чай и вести светские беседы, а впоследствии открыла модельное ателье по пошиву платьев и шляпок, а также школу вышивки для детей. Последняя и поможет ей эмигрировать. Под предлогом ученической выставки за рубежом, Каринская подаст документы на визу. Тем временем разошьет детские работы драгоценными камнями со своего наследства, а в книги своей дочери спрячет деньги и навсегда покинет Российскую империю.

Харьковский дизайнер, которая привыкла бывать в богемных обществах, быстро стала своей в Париже. Ей заказывают создать костюмы для труппы Ballet Russe de Monte Carlo. Фактически эскизы рисовали другие дизайнеры, а задачей Варвары была их интерпретация – подобрать ткани, проверить качество материалов и продумать выкройки. Очень быстро ее имя становится известным в балетных кругах Европы.





Ballet Russe de Monte Carlo

В 1939 году, спасаясь от Второй мировой войны, Каринская переезжает в США, где становится несменным дизайнером у балетмейстра Джорджа Баланчина. "В литературе есть Шекспир, а в костюмах – Каринская", утверждал он, подытоживая более чем три десятилетия их сотрудничества.

В Нью-Йорке она станет революционеркой в пошиве балетных пачек. Раньше в эти юбки вшивали проволочный каркас, чтобы поддерживать угол в 90 градусов. Это очень мешало танцорам. Если слишком близко подойти к партнеру, юбка задиралась, и даже могла набить синяк. Каринская полностью отказалась от металла, вместо этого сшила сразу 10-12 слоев шифона, так чтобы верхние были короче нижних. Такой дизайн не только создавал образ легкости, а заодно в нем было комфортнее двигаться. Временами с внутренней стороны юбки она могла вышить цветок – кроме танцовщицы его никто не видел, но дизайнер знала, что это поднимет ей настроение.





Джордж Баланчин

Харьковчанка хорошо знала, как каждая ткань и каждый цвет отражают свет софитов. Накладывая слои тюля, подбирала разные цвета, чтобы достичь большей объемности и искусно вплетала в дизайн вышитые элементы. Критик газеты The New York Times лаконично назвал ее костюмы "визуальной музыкой".

В общем харьковчанка создала наряды к 75 балетам Баланчина. Одной из самых знаковых его работ стали костюмы для "Венского вальса", которые энергичная харьковчанка сшила в 91 год.



Сім'я Хорвін