Топ-5 вещей, которые должна знать и уметь современная женщина

После того, как Маша Ефросинина покинула шоу "Танцы со звездами 2018", она вернулась к своим социальным проектам и любимому блогу. Поэтому в сети появилась первая "пятерочка" советов от телеведущей, опубликованная после творческой паузы.

Маша Ефросинина имела достаточно времени, чтобы обдумать много тем, переосмыслить многие вопросы и решила дать самые актуальные, по ее мнению, советы. Первое, о чем взялась говорить звезда – это то, какими знаниями должна владеть современная женщина.

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"Чем мы, современные женщины, отличаемся от женщин 30 лет назад? Чего мы смогли добиться? Зачем разрушать шаблоны и стереотипы? Как вызвать симпатию и интерес у окружающих? Сегодня в моей "пятерочке" я расскажу о навыках, важных для современной женщины. Посвятила ее, конечно, вам, современные и прогрессивные девушки! Вы были и остаетесь моим вдохновением!" – анонсировала видео Маша Ефросинина.

Что должна знать каждая современная женщина:

1. Уметь разбираться в еде

Речь идет не о кулинарных способностях женщины, а о ее знании о продуктах питания. По мнению Маши Ефросининой, каждая современная девушка должна знать свойства продуктов и их действие на организм.

Я не умею готовить есть, честно вам признаюсь, однако невероятно разбираюсь во всем, что называется едой. В качестве продуктов, в их сочетании друг с другом, в их полезных свойствах, микроэлементах, потому что для меня, как для современной женщины, крайне важно, что я ем,

– призналась Маша Ефросинина.

Телеведущая добавила, что ее семья не голодает, потому что в семье она – королева салатов, а ее муж тоже часто готовит дома. А вот во время публичных выходов или походов в рестораны она точно знает, что выберет на ужин.

2. Разбираться в анатомии

Звезда убеждена, что прошли те времена, когда люди лечились только зеленкой или спасались от простуды оксолиновой мазью. Поэтому каждая женщина должна разбираться в своем организме. В частности, знать, чем ее кожа выглядит иначе, как ее желудок реагирует на продукты, или элементарно – какая у нее группа крови.

3. Сознательная беременность

Запланированная беременность – это одно из подтверждений, что женщина является сознательной и ответственной. Поэтому, по мнению Маши Ефросининой, все о планировании ребенка должна знать каждая, чтобы избежать абортов. В качестве примера, звезда привела статистику, что в Украине за последние годы увеличилось количество детей в детских домах. Этого можно было бы избежать, если бы украинки более сознательно подходили к отношениям.

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4. Танцы

После участия в шоу "Танцы со звездами 2018" Маша Ефросинина призналась, что ни один вид спорта не давал "такого ощущения тела", как танцы. Тренировки не только сделали фигуру знаменитости идеальной, но и исправили ее сутулость.

5. Постоянное обучение

В предыдущие годы было принято считать, что только обучение в школе и университете дает все необходимые знания. Однако современный мир требует осведомленных специалистов, поэтому самообучением следует заниматься всегда.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой о навыках современной женщины: