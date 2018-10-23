11:27
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Топ-5 вещей, которые должна знать и уметь современная женщина

      145 Читати новину українською
      Что должна знать современная женщина
      Что должна знать современная женщина / 4mama.ua

      После того, как Маша Ефросинина покинула шоу "Танцы со звездами 2018", она вернулась к своим социальным проектам и любимому блогу. Поэтому в сети появилась первая "пятерочка" советов от телеведущей, опубликованная после творческой паузы.

      Маша Ефросинина имела достаточно времени, чтобы обдумать много тем, переосмыслить многие вопросы и решила дать самые актуальные, по ее мнению, советы. Первое, о чем взялась говорить звезда – это то, какими знаниями должна владеть современная женщина.

      Читайте также: Топ-5 популярных мифов о тренажерный зал, которые могут убить ваше здоровье

      "Чем мы, современные женщины, отличаемся от женщин 30 лет назад? Чего мы смогли добиться? Зачем разрушать шаблоны и стереотипы? Как вызвать симпатию и интерес у окружающих? Сегодня в моей "пятерочке" я расскажу о навыках, важных для современной женщины. Посвятила ее, конечно, вам, современные и прогрессивные девушки! Вы были и остаетесь моим вдохновением!" – анонсировала видео Маша Ефросинина.

      Что должна знать каждая современная женщина:

      1. Уметь разбираться в еде

      Речь идет не о кулинарных способностях женщины, а о ее знании о продуктах питания. По мнению Маши Ефросининой, каждая современная девушка должна знать свойства продуктов и их действие на организм.

      Я не умею готовить есть, честно вам признаюсь, однако невероятно разбираюсь во всем, что называется едой. В качестве продуктов, в их сочетании друг с другом, в их полезных свойствах, микроэлементах, потому что для меня, как для современной женщины, крайне важно, что я ем,
      – призналась Маша Ефросинина.

      Телеведущая добавила, что ее семья не голодает, потому что в семье она – королева салатов, а ее муж тоже часто готовит дома. А вот во время публичных выходов или походов в рестораны она точно знает, что выберет на ужин.

      2. Разбираться в анатомии

      Звезда убеждена, что прошли те времена, когда люди лечились только зеленкой или спасались от простуды оксолиновой мазью. Поэтому каждая женщина должна разбираться в своем организме. В частности, знать, чем ее кожа выглядит иначе, как ее желудок реагирует на продукты, или элементарно – какая у нее группа крови.

       

      3. Сознательная беременность

      Запланированная беременность – это одно из подтверждений, что женщина является сознательной и ответственной. Поэтому, по мнению Маши Ефросининой, все о планировании ребенка должна знать каждая, чтобы избежать абортов. В качестве примера, звезда привела статистику, что в Украине за последние годы увеличилось количество детей в детских домах. Этого можно было бы избежать, если бы украинки более сознательно подходили к отношениям.

      Читайте также: Как быстро избавиться от угрей: действенные советы блоггеров

      4. Танцы

      После участия в шоу "Танцы со звездами 2018" Маша Ефросинина призналась, что ни один вид спорта не давал "такого ощущения тела", как танцы. Тренировки не только сделали фигуру знаменитости идеальной, но и исправили ее сутулость.

      5. Постоянное обучение

      В предыдущие годы было принято считать, что только обучение в школе и университете дает все необходимые знания. Однако современный мир требует осведомленных специалистов, поэтому самообучением следует заниматься всегда.

      Смотрите видеоблог Маши Ефросининой о навыках современной женщины:

       

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Советы Маша Ефросинина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук